За семь лет после возвращения Крыма в состав России Москва сделала на полуострове очень много: построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры. Тем не менее есть целый ряд проблем и вопросов, которые тормозят развитие региона.
Несмотря на эти семь лет после воссоединения, ни на полуострове, ни на «материке» так до конца и не сообразили, что произошло на самом деле, сетует литератор.
«Для одних Крым — заноза в сытой заднице, для других — это блестящая спецоперация, для третьих — способ обогатиться. Есть и те, кто понимает, что воссоединение — акт сакральный, и вместе с тем это шанс для России, именно так — шанс. Но и этих, понимающих, душат и придавливают коррупцией, бюрократией, глупостью, посредственностью», — категоричен Беседин.
По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые «материковые» граждане России обвиняют в неблагодарности тех, кто откровенно говорит о проблемах Крыма, а некоторые крымчане выступают с претензиями в адрес «понаехавших».
Что касается Севастополя, то его необходимо сделать закрытым городом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.