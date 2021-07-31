У Севастополя и Крыма всё будет относительно нормально, пока у власти в России будет Владимир Путин. А потом возможны разные варианты. Об этом рассказал родившийся в Севастополе писатель Платон Беседин в интервью изданию Украина.ру

Платон Беседин: «Русский писатель пишет только с болью» © Facebook, Игорь Шатров

Несмотря на эти семь лет после воссоединения, ни на полуострове, ни на «материке» так до конца и не сообразили, что произошло на самом деле, сетует литератор.

«Для одних Крым — заноза в сытой заднице, для других — это блестящая спецоперация, для третьих — способ обогатиться. Есть и те, кто понимает, что воссоединение — акт сакральный, и вместе с тем это шанс для России, именно так — шанс. Но и этих, понимающих, душат и придавливают коррупцией, бюрократией, глупостью, посредственностью», — категоричен Беседин.

По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые «материковые» граждане России обвиняют в неблагодарности тех, кто откровенно говорит о проблемах Крыма, а некоторые крымчане выступают с претензиями в адрес «понаехавших».

Что касается Севастополя, то его необходимо сделать закрытым городом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.