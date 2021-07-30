В случае уничтожения британского эсминца у берегов Крыма не последовало бы никакой войны, потому что есть соответствующий исторический опыт. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о том, чем ответит Россия на превращение Украины в угрозу своей безопасности © РИА Новости, Сергей Мамонтов Владимир Путин заявил, что если бы Россия потопила британский эсминец, который устроил провокацию возле Крыма, никакой войны не последовало бы.

Эксперт напомнил, что во время фолклендской войны 1982 года англичане начертили около островов двухсотмильную зону, пригрозив топить всякого, кто зайдет в эту зону. Аргентинский крейсер «Генерал Бельграно» в эту зону не зашел (побыл возле нее и пошел восвояси), но англичане все равно его потопили.

Аргентинцы пытались добиться справедливости, подавали в Европейский суд по правам человека, но им сказали, что у этого дела истек срок давности, а страны НАТО утверждали, что Британия имела на это право, уточнил специалист.

«Вспомним инцидент с нашим самолетом Су-24 в Сирии. Он был шесть секунд в воздушном пространстве Турции, и уже находясь над территорией Сирии, он был сбит. Вся Европа и Америка кричала, что Турция имела право на оборону. Так вот мы тоже имеем право на оборону», — подчеркнул Леонков.

У России для этого есть вся законодательная база, которая является приоритетом над международным законодательством, при этом она соблюдает конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой Россия ничего не нарушает, не говоря уже о суверенном законодательстве, заключил собеседник издания.

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