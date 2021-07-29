Президент Украины Владимир Зеленский 18-28 июля мог проводить время на своей вилле в городе Форте дей Марми на берегу Тирренского моря. На это обратил внимание пользователь Facebook Виктор Уколов 29 июля

По соседству с российскими олигархами: У Зеленского нашли незадекларированную виллу в Италии © Facebook, Студия "Квартал 95" написал Уколов.

По его словам, там на фирму San Tommaso S.R.L., которая есть в декларации Зеленских, зарегистрирована огромная вилла на 15 спален. Кроме того, отметил Уколов, Зеленские зарабатывали в России через продюсерскую компанию «Green family», выводя средства в офшор.

По сведениям Уколова, виллу Зеленские приобрели в 2017 году за 4 млн евро.