«Президент Зеленский, который не появлялся на публике с 19 по 28 июля, мог отдыхать на своей роскошной вилле в городке Forte dei Marmi, что на берегу Тирренского моря в Италии», — написал Уколов.
По его словам, там на фирму San Tommaso S.R.L., которая есть в декларации Зеленских, зарегистрирована огромная вилла на 15 спален. Кроме того, отметил Уколов, Зеленские зарабатывали в России через продюсерскую компанию «Green family», выводя средства в офшор.
По сведениям Уколова, виллу Зеленские приобрели в 2017 году за 4 млн евро.