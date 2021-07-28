Музыкант Юрий Лоза прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Об этом 27 июля написала «Комсомольская правда»

Муж Седоковой улетел от певицы в США в поисках лучшей жизни © Янис Тимма/Инстаграм

«Он как тренер ничего не добился. Он неплохо играл в футбол, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Тренер — это серьезная профессия. Тренер сборной и тренер клуба — это абсолютно разные профессии», — сказал певец.

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Контракт с 51-летним Карпиным заключен до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Вновь назначенный глава сборной уже озвучил, кто войдет в тренерский штаб.

Помощниками главного тренера стали Виктор Онопко и Николай Писарев, на них ляжет основная нагрузка по мониторингу кандидатов в сборную в те дни, когда главный будет занят в клубе.

Виталий Кафанов стал тренеров вратарей, Луис Мартинес — тренером по физподготовке, а должность тренера-аналитика отдана Джонатану Альбе.