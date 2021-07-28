По мнению музыканта, Карпин не сможет совмещать работу главного тренера сборной России по футболу и наставника в футбольном клубе «Ростов», так как каждая из этих должностей требует полной отдачи, и стать успешным сразу везде не получится. Да и тренер из Карпина, подытожил Лоза, в целом так себе.
«Он как тренер ничего не добился. Он неплохо играл в футбол, но это не значит, что он будет хорошим тренером. Тренер — это серьезная профессия. Тренер сборной и тренер клуба — это абсолютно разные профессии», — сказал певец.
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Контракт с 51-летним Карпиным заключен до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. Вновь назначенный глава сборной уже озвучил, кто войдет в тренерский штаб.
Помощниками главного тренера стали Виктор Онопко и Николай Писарев, на них ляжет основная нагрузка по мониторингу кандидатов в сборную в те дни, когда главный будет занят в клубе.
Виталий Кафанов стал тренеров вратарей, Луис Мартинес — тренером по физподготовке, а должность тренера-аналитика отдана Джонатану Альбе.