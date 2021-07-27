Белоцерковская — кулинарный блогер, свои посты о еде она выкладывает в сеть под ником belonika. Кухню, откуда интернет-знаменитость обычно ведет трансляции, Полякова показала своим подписчикам.
Пока хозяйки не было дома, украинская певица приготовила на ней борщ и нашла в холодильнике сало, о чем тоже рассказала в сети.
После трапезы Полякова заявила, что ей скучно, и с ужасом констатировала, что это, вероятно, надолго.
«Только что до меня дошла информация, что тусовок нигде по миру нет. И ко мне пришло страшное осознание. Мы все умрем не от "короны", мы все сдохнем от скуки!» — сказала певица.
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Певицу Олю Полякову часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».
Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.
Несмотря на критику России и показательную любовь к украинскому языку, Полякова нередко подвергается критике националистов за дружбу с русскими. В прошлый раз ее обвинили в контактах с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.