Украинская певица Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией отправилась в гости к своей подруге — российской блогерше-миллионнику Нике Белоцерковской, которая в настоящее время живет на Лазурном Берегу Франции. Об этом исполнительница рассказала 27 июля в Instagram

Ницой нашла «щупальца Москвы» в «украинском космосе» © Лариса Ницой/Фейсбук

Пока хозяйки не было дома, украинская певица приготовила на ней борщ и нашла в холодильнике сало, о чем тоже рассказала в сети.

После трапезы Полякова заявила, что ей скучно, и с ужасом констатировала, что это, вероятно, надолго.

«Только что до меня дошла информация, что тусовок нигде по миру нет. И ко мне пришло страшное осознание. Мы все умрем не от "короны", мы все сдохнем от скуки!» — сказала певица.

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Певицу Олю Полякову часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

Несмотря на критику России и показательную любовь к украинскому языку, Полякова нередко подвергается критике националистов за дружбу с русскими. В прошлый раз ее обвинили в контактах с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.