Действие текущего контракта заканчивается 31 декабря. США и Германия подписали меморандум по «Северному потоку 2», согласно которому Берлин обязуется заставить Москву начать переговоры с Украиной по продлению договора о транзите на 10 лет.
«Нет. Ко мне лично не было никаких запросов», — сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией прокомментировал данный пункт американо-немецкого соглашения.
«Из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает — если это правда — договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна», — отмечал Лавров.
Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что не понимает, как Германия сможет гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает.