Европейские партнеры пока не выступали с предложениями начать переговоры с Украиной по продлению контракта о транзите газа, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак 26 июля

Действие текущего контракта заканчивается 31 декабря. США и Германия подписали меморандум по «Северному потоку 2», согласно которому Берлин обязуется заставить Москву начать переговоры с Украиной по продлению договора о транзите на 10 лет.

«Нет. Ко мне лично не было никаких запросов», — сказал он.

Никаких гарантий продолжения транзита газа через Украину нет - глава оператора ГТС © пресс-служба Оператора ГТС

«Из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает — если это правда — договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна», — отмечал Лавров.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что не понимает, как Германия сможет гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает.