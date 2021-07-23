Ситуация со строительством российского газопровода «Северный поток-2» приняла для Украины угрожающий характер и поставила под удар ее национальные интересы. Об этом 22 июля сообщил бывший президент страны Петр Порошенко на своей странице в Facebook

«Северный поток» – следствие антироссийской политики: соцсети о договоренностях США и Германии © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

«"Северный поток-2" — это угроза и для Украины, и для объединенной Европы, и для всего трансатлантического единства. Это аксиома, о которой знают все, но, похоже, подзабыли в Берлине и Вашингтоне», — написал Порошенко.

Политик также обрушился с критикой на президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель, подчеркнув, что они совершают большую ошибку, позволяя России закончить проект. При этом он отметил, что Киев не станет разрывать отношения со своими друзьями, несмотря на все разногласия.

«Все это ровно то, чего хотят в Москве, — чтобы мы через этот проклятый "Северный поток-2" все перессорились, и тогда Украина достанется [президенту России Владимиру] Путину спокойно и без выстрелов», — считает экс-президент.

Порошенко добавил, что при всей сложности сложившейся для Киева ситуации у него еще остается шанс остановить строительство «Северного потока-2» — личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой, которая состоится 30 августа.

На днях США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Согласно договоренностям, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.