Влияние планет в ближайшие годы грозит миру переворотами и военными конфликтами. Об этом рассказала в интервью изданию «Кубанские новости» 20 июля астролог Татьяна Глоба

Астролог назвал имя следующего президента Украины © vladross.com.ua

По ее словам, человечество никогда не было так близко к Третьей мировой войне, как в период конца 2020-го — начала 2021 года. Однако пока серьезных военных столкновений удалось избежать благодаря пандемии и закрытию стран.

«Конфликты между государствами либо народные возмущения внутри стран могут обостриться текущим летом и в конце декабря этого года — начале следующего, в конце весны 2022 года, в начале 2023-го», — предостерегла Глоба.

Она рассказала, что 2021 год находится под влиянием планеты Сатурн, а именно в годы Сатурна происходит активизация военных действий.