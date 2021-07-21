Астролог отметила, что в 2020 году произошло шесть затмений небесных светил, которые неблагоприятно влияют на ситуацию на Земле.
По ее словам, человечество никогда не было так близко к Третьей мировой войне, как в период конца 2020-го — начала 2021 года. Однако пока серьезных военных столкновений удалось избежать благодаря пандемии и закрытию стран.
«Конфликты между государствами либо народные возмущения внутри стран могут обостриться текущим летом и в конце декабря этого года — начале следующего, в конце весны 2022 года, в начале 2023-го», — предостерегла Глоба.
Она рассказала, что 2021 год находится под влиянием планеты Сатурн, а именно в годы Сатурна происходит активизация военных действий.