Съемки последнего сезона сериала «Сваты» завершились. Об этом 20 июля рассказал в видеоролике в Instagram режиссер ситкома Андрей Яковлев

«Ну что, ребята. Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемок семейной эпопеи "Сваты" окончены», — объявил Яковлев.

Кравченко, Кошмал и Королёва: звезды «Сватов» снялись в купальниках © svati.tv Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Анна Кошмал стали обниматься с режиссером. Кравченко и Кошмал при этом прослезились. Видно, что всем участникам съемок грустно расставаться с проектом.

«На крайняк соврите нам, но не говорите, что это всё…», «Плачу вместе с вами», «Очень ждём продолжение любимого сериала!», «Как вам удалось с помощью РУССКОГО ЯЗЫКА объединить всех людей, живущих в странах бывшего Советского Союза и на других континентах!?! Ни одному политику в мире это не удавалось сделать! Вы самый настоящий МИРОТВОРЕЦ, и именно вам нужно дать Нобелевскую премию мира!», — высказались фанаты сериала в комментариях.

Также Яковлев пообещал, что в 7-м сезоне будут все полюбившиеся зрителям актеры, но не уточнил, когда сериал вновь появится на экранах.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Режиссер сериала — уроженец Луганска Андрей Яковлев. Первый сезон вышел в 2008 году, последний на данный момент — в 2013-м. На Украине несколько раз запрещали показ сериала из-за жалоб радикалов.