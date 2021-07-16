Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны Сергея Шойгу включена в список обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке. Об этом 15 июля сообщило РБК со ссылкой на источник в военном ведомстве

«Жесткая, но правдивая»: Медведчук оценил статью Путина об Украине © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ словам, «из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». При этом ключевой тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов «разделяется всеми российскими военнослужащими», добавил он.

Учитывая такое внимание к статье, было решено включить ее в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. При этом, как уточнил источник, необходимо более подробно изучить приведенные в статье исторические факты.

Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней президент назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

Впоследствии Путин рассказал, что размышлял над этой статьей несколько месяцев. По его словам, опубликована она именно сейчас, потому что «складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно». Президент добавил, что миллионы украинцев хотят восстановления отношений с Россией, однако в этой стране не дают шансов людям, которые готовы проводить этот курс.