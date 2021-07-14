Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, написавшая книгу о своей работе с главой государства, планирует продавать ее не только на Украине, но и в России, процитировал ее сайт «КП в Украине» 13 июля

Мендель решилась на провокацию ради рекламы книги про Зеленского © Юлия Мендель/Фейсбук

Так, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что ее «книгу продают в Украине и России, это не запрещено законодательством».

На вопрос, как она потратит авторский гонорар, она сказала, что не рассчитывает на «миллионы».

«Во-первых, не знаю, сколько продастся книг. Думаю, с учетом резонанса вряд ли будет только один тираж. Сейчас он [составляет] три тысячи экземпляров. Во-вторых, у меня типовой договор минус налоги. Это не миллионы, поверьте», — отметила Мендель.

Сейчас Мендель находится в отпуске. Ее книга вышла 11 июля в издательстве «Клуб семейного досуга», 228-страничное произведение экс-спикера президента стоит 190 гривен (515,5 рубля).