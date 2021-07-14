Ранее Мендель рассказала, что рассчитывала на «скандал», который спровоцирует ее книга. Этого не произошло, поэтому теперь она рассчитывает на «резонанс».
Так, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что ее «книгу продают в Украине и России, это не запрещено законодательством».
На вопрос, как она потратит авторский гонорар, она сказала, что не рассчитывает на «миллионы».
«Во-первых, не знаю, сколько продастся книг. Думаю, с учетом резонанса вряд ли будет только один тираж. Сейчас он [составляет] три тысячи экземпляров. Во-вторых, у меня типовой договор минус налоги. Это не миллионы, поверьте», — отметила Мендель.
Сейчас Мендель находится в отпуске. Ее книга вышла 11 июля в издательстве «Клуб семейного досуга», 228-страничное произведение экс-спикера президента стоит 190 гривен (515,5 рубля).