Статья президента России Владимира Путина вызвала на Украине нешуточный переполох и могла стать причиной отставки главы МВД Арсена Авакова с поста, сказал политолог Сергей Михеев. Его слова приводит РИА Новости 13 июля

Аваков давно и последовательно отказывался учить украинский язык, заявляя при этом, что говорит якобы не на русском, а на «слобожанском диалекте». В статье Путина говорилось о единстве русского и украинского народов.

«Я думаю, причиной [отставки Авакова] могла быть статья Путина, она всех перепугала, вызвала дикий переполох на Украине», — заявил Михеев.

Андрей Золотарев: Увольнение Авакова — рискованный шаг для Зеленского © Facebook, Золотарев Андрей

13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков после встречи с временным поверенным США Джорджем Кентом подал в отставку, завершив стандартный бланк заявления подписью со словами «Честь имею!» на украинском языке.

Его решение еще должен поддержать украинский парламент. Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил кандидатуру Дениса Монастырского на этот пост.

Аваков находился на посту главы МВД почти семь с половиной лет, еще со времен постмайданного правительства Арсения Яценюка.