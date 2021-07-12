Путин напомнил, что представители Украины раз за разом голосуют против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма.
По его словам, это логично, ведь на Украине под охраной официальных властей проводятся факельные шествия в честь «недобитых военных преступников из эсэсовских формирований».
«Жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор — после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?» — написал президент.
По словам Путина, украинские последователи бандеровцев были готовы пойти на подобную бойне в Одессе преступления в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске.
Он подчеркнул, что действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и гражданскую войну.