Власти Украины на официальном уровне поддерживают марши в честь нацистских преступников, а их последователи совершают подобные преступления и в наше время, указал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент России Владимир Путин. Статья опубликована 12 июля на сайте Кремля

Путин напомнил, что представители Украины раз за ра­зом голо­суют против резо­лю­ции Генеральной Ассам­блеи ООН, осуждающей герои­зацию нацизма.

Позор для Украины и Запада: в Госдуме осудили марш националистов в Одессе © "Таймер Одесса"

«Жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь. Разве им оставили иной выбор — после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?» — написал президент.

По словам Путина, украинские последователи бандеровцев были готовы пойти на подобную бойне в Одессе преступления в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске.

Он подчеркнул, что действия киевских властей неизбежно спровоцировали противостояние и граж­данскую войну.