Жители Донбасса могут заняться выработкой новой стратегии в отношении Киева, потому что они понимают, что такое украинство и Украина. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко поддержал позицию президента РФ Владимира Путина относительно того, что украинский народ «ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе».

Кому-то на Донбассе это неинтересно, поскольку они хотят забыть про Украину и стать гражданами России, но это тоже не выход, подчеркнул эксперт.

"Нужно искать ключи к Украине, потому что это большая территория и многомилионное население. Нельзя взять и сказать, что мы про них забыли, отрезали и все. Так не получится", — уверен Дзермант.

Ключи эти надо искать, и жители Донбасса, как никто другой, при желании могут быть здесь полезными и стать в определенном смысле проводниками этой новой общности и влияния на Украину и настроения украинцев, заключил собеседник издания.

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