Партия «Европейская солидарность» обвинила власть в подрыве обороноспособности Украины после ареста главы предприятия «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандры и генерала Игоря Павловского. Об этом 8 июля сообщается на сайте партии

Отмечается, что суд на Павловским и Шандрой является политически мотивированным преследованием и частью кампании по дискредитации и травле ветеранов, добровольцев и ветеранов на Украине.

«Это — кампания, в которой власть атакует тех, кто играл важную роль в обороне страны от российской агрессии — будь то рядовой солдат или бывший Верховный главнокомандующий. Эту кампанию Офис Зеленского начал еще в 2019 году», — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что за время работы Игоря Павловского заместителем министра обороны в 2015-2019 годах в Вооруженные силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники.

В партии отмечают, что Павловский «далеко не единственный генерал, против которого белыми нитками шьют уголовные дела, которые затем одна за другой рушатся еще до передачи в суд».

Шандру, которому избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти под залог в 444 млн грн (около 1,1 млрд рублей), и Павловский обвиняются в поставках в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества

Бизнесмен Сергей Тигипко осенью 2018 года приобрел у пятого президента Украины Петра Порошенко одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины «Завод «Кузня на Рыбальском».

Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан». Президентом корпорации является экс-заместитель секретаря СНБО и близкий Порошенко Олег Гладковский.