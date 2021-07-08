«Хватит лукавить». Военный эксперт о том, могут ли ДНР/ЛНР отбиться без помощи России
«Хватит лукавить». Военный эксперт о том, могут ли ДНР/ЛНР отбиться без помощи России
© РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
Ранее в ЛНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны украинских силовиков, которые не открывали огонь по территории республики со 2 июля.

Эксперт в частности отметил, что сегодня в распоряжении ДНР/ЛНР гораздо больше танков, чем у всех прибалтийских государств.

«Если бы у нас была война с Прибалтикой, то дня за три Донецкая республика сама бы победила», — уверен Яценко.

Понятно, что Украина в плане военно-технического оснащения несколько больше, чем у балтийских государств, но этого недостаточно для того чтобы обеспечить прорыв, добавил политик.

Контрнаступление ополченцев в случае полномасштабного наступления ВСУ не будет простой задачей, поскольку украинская сторона здорово научилась окапываться, и она продемонстрировала это еще во время дебальцевской операции, заключил собеседник издания.