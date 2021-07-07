Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) Владислав Ващук прокомментировал решение руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ) и АПФУ о запрете пляжной сборной Украины участвовать в чемпионате мира-2021, который пройдет в России

По словам Ващука, в УАФ и АПФУ решили, что Россия не сможет гарантировать безопасность сборной Украины по пляжному футболу на чемпионате мира в Москве.

«Если АПФУ приняла решение, что сборная не едет на чемпионат мира — значит, это имеет смысл. И я поддержу его, каким бы ни было мое личное мнение по этому вопросу. Я понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но имею собственное мнение о спортивной составляющей», — сказал Ващук.

Украинские функционеры «убили» надежду футбольной сборной попасть на чемпионат мира © REUTERS, Lee Smith

Ранее Украинская ассоциация футбола и Аcсоциация пляжного футбола Украины не разрешили сборной страны по пляжному футболу принимать участие в чемпионате мира-2021, стартующем 21 августа в Москве.