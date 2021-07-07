По словам Ващука, в УАФ и АПФУ решили, что Россия не сможет гарантировать безопасность сборной Украины по пляжному футболу на чемпионате мира в Москве.
«Если АПФУ приняла решение, что сборная не едет на чемпионат мира — значит, это имеет смысл. И я поддержу его, каким бы ни было мое личное мнение по этому вопросу. Я понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но имею собственное мнение о спортивной составляющей», — сказал Ващук.
Ващук заявил, что ему «больно и обидно» за спортсменов. Страшно представить, что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира — последний шанс сыграть на таком уровне, при этом сборная Украины по пляжному футболу сейчас в отличной форме, добавил он.
Ранее Украинская ассоциация футбола и Аcсоциация пляжного футбола Украины не разрешили сборной страны по пляжному футболу принимать участие в чемпионате мира-2021, стартующем 21 августа в Москве.