В воскресенье, 4 июля, в Одессе отдыхающие устроили пикник у Вечного огня в память о погибших во Второй мировой войне. Об этом Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета сообщил в Facebook 5 июля

Под Киевом девушки жарили сосиски на Вечном огне © Facebook, Киев Оперативный Тараса Шевченко. Оператор департамента увидел через камеру видеонаблюдения, как компания людей сидит вокруг Вечного огня с детьми, жарит мясо и пьет пиво.

Оператор сообщил об этом охранникам муниципальной стражи, патрулировавшим территорию. Они попросили отдыхающих не разбирать пакеты и сменить место пикника на более подходящее.

В марте в городе Белая Церковь в Киевской области семья решила поджарить маршмеллоу на Вечном огне. Расследованием инцидента занялась полиция.