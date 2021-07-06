Инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко. Оператор департамента увидел через камеру видеонаблюдения, как компания людей сидит вокруг Вечного огня с детьми, жарит мясо и пьет пиво.
Оператор сообщил об этом охранникам муниципальной стражи, патрулировавшим территорию. Они попросили отдыхающих не разбирать пакеты и сменить место пикника на более подходящее.
В марте в городе Белая Церковь в Киевской области семья решила поджарить маршмеллоу на Вечном огне. Расследованием инцидента занялась полиция.