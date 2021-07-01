Ранее МИД Украины заявил, что не хочет озвучивать раньше срока списки участников саммита «Крымской платформы» из-за «опасений провокаций». Тем не менее, ряд стран уже официально подтвердил свое участие в инициативе Зеленского.
Эксперт уточнил, что что в рамках Минских соглашений украинская сторона обязалась не вести активных боевых действий в Донбассе, а в ситуации с Крымом никаких соглашений не было.
«С их точки зрения, это оккупированная Россией часть Украины (к сожалению, с точки зрения большинства стран мира, тоже), и они будут этим пользоваться», — указал Жарихин.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения полуострова к России. Он состоится 23 августа 2021 года.