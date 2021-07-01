Президент Украины Владимир Зеленский готов обострять ситуацию и будет ее обострять, но не на линии соприкосновения в Донбассе, а вокруг Крыма. Об этом рассказал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт уточнил, что что в рамках Минских соглашений украинская сторона обязалась не вести активных боевых действий в Донбассе, а в ситуации с Крымом никаких соглашений не было.

«С их точки зрения, это оккупированная Россией часть Украины (к сожалению, с точки зрения большинства стран мира, тоже), и они будут этим пользоваться», — указал Жарихин.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения полуострова к России. Он состоится 23 августа 2021 года.