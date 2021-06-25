Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использует Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) как один из доступных ему рычагов влияния. Об этом написал «Укринформ» 25 июня

Зеленский заявил, что он предупредил Лукашенко о «вагнеровцах» © пресс-служба президента Украины

«Я устал договариваться с теми или иными, если я должен со всеми договариваться, меня это, честно говоря, не устраивает. Я совершенно другой человек. Я считаю, что любой человек у нас свободен, несмотря на уровень, партию, финансы. Он должен получить одно предупреждение, и этого достаточно. Мы пришли менять страну, давайте ее менять. Поэтому все, что у меня есть под рукой: вся власть — все мое оружие, СНБО — один из видов этого оружия, и я его применяю», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что в тех реалиях, в которых он работает, действовать нужно быстро, в чем СНБО — хорошее средство.

Только за 2020 год ведомство приняло ряд нашумевших решений, в частности, в феврале под санкции попал депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак и принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne.

А в начале июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «об олигархах», предложив СНБО решать, кому нужно присвоить статус олигарха, а кому — нет.