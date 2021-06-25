По словам Клопотенко, для создания кваса нужны всего четыре ингредиента: нарезанный кубиками сухой бородинский хлеб, сахар, вода и дрожжи.
«Соедините в миске 2 г раскрошенных живых дрожжей, сахар и 100 мл воды. Мешайте, пока сахар не растворится. Переложите сухой хлеб в трехлитровую банку, добавьте сахарную дрожжевую воду, дополнительно еще где-то 30 г сахара, долейте обычной воды до верхушки банки, немного перемешайте, неплотно закройте крышкой и оставьте бродить», — посоветовал повар.
Дальше, рассказал он, квас сам «созреет», бродить ему нужно от одного до четырех дней. Чем дольше держать, уточнил кулинар, тем более резким будет вкус.
«Все. Пейте и чувствуйте связь с прошлым. Для Украины квас — это такая нормальная историческая тема», — заявил Клопотенко.
К слову, первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году, когда князь Владимир обратил своих подданных в христианство, а само слово «квас» имеет русское происхождение и значит «кислый напиток».
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Повар Евгений Клопотенко известен и своими русофобскими взглядами. Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.
Кулинар ведет битву с Российской Федерацией на кухонном «фронте», в частности, Клопотенко один из самых активных борцов за украинское происхождение борща.