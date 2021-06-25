В четверг, 24 июня, стало известно, что российскому исполнителю Филиппу Киркорову, который, к слову, является народным артистом Украины, запретили въезд в страну. Причиной стал крымский вопрос, заявили в пресс-центре Службы безопасности (СБУ)

«Ненависть к России захлестывает»: Киркоров спел украинскую песню в ответ на запрет въезда в страну © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«У СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ», — уточнили в спецслужбе.

В частности, в СБУ напомнили, что в марте Киркоров принял участие в «Большом праздничном концерте в честь 7-летия воссоединения Крыма с РФ».

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Звание народного артиста Украины Киркоров получил в 2008 году, когда представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.

Сразу после новости о запрете украинский ведущий-русофоб Игорь Кондратюк заявил, что певца нужно еще и лишить статуса народного артиста. К слову, Украина — вторая страна, где исполнитель стал персоной нон грата, в январе ему был запрещен въезд в Литву.