В ведомстве отметили, что признать Киркорова представляющим угрозу нацбезопасности Украины, рекомендовал Минкульт. Основанием стали его «пропагандистские концерты» в Крыму, а также заявления артиста, где он утверждал, что полуостров — часть России.
«У СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия РФ», — уточнили в спецслужбе.
В частности, в СБУ напомнили, что в марте Киркоров принял участие в «Большом праздничном концерте в честь 7-летия воссоединения Крыма с РФ».
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Звание народного артиста Украины Киркоров получил в 2008 году, когда представлял украинскую певицу Ани Лорак на «Евровидении», она, кстати, заняла тогда второе место.
Сразу после новости о запрете украинский ведущий-русофоб Игорь Кондратюк заявил, что певца нужно еще и лишить статуса народного артиста. К слову, Украина — вторая страна, где исполнитель стал персоной нон грата, в январе ему был запрещен въезд в Литву.