Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы из-за использования шапки с кокардой Советской армии. Об этом политик рассказал 24 июня в своем Telegram

«Ты что, патриотка?»: депутат от «Батькивщины» напал на художницу из-за советской скульптуры © Facebook, Zhenya Molyar

«Вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной», — написал он.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.