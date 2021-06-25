По словам украинского депутата, сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований пришли в фитнес-клуб, где занимается Кива.
«Вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной», — написал он.
С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.