Как отмечается, обстрел велся из минометов близ населенного пункта Лозовое.
«Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки, велся целенаправленно. Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее», — рассказали в НМ ДНР.
Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана незаконным киевским режимом после госпереворота в Киеве в 2014 году против жителей региона, несогласных с насильственной сменой власти.
Жители Донецкой и Луганской областей Украины практически единогласно проголосовали за самоопределение на референдуме в мае 2014 года.
Против них Киев отправил как украинскую армию, так и добровольческие отряды, укомплектованные неонацистами и преступниками.
Ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик остановили наступление украинских войск и нанесли им ряд тяжелых поражений, в частности, под Иловайском и Дебальцево.
После этого Киев запросил переговоров, итогом которых стало подписание минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе.
Однако украинская власть сразу после подписания минских соглашений фактически торпедировала мирный процесс, отказываясь выполнять те самые пункты, которые были прописаны в документах и возлагая вину за это на Россию.
Точно такую же позицию заняли США и страны Запада, выдвигая различного рода требования к России, которая не является стороной конфликта и в минских соглашениях выступает наблюдателем наравне с Францией и Германией.
Со второй стороной конфликта, властями ДНР и ЛНР, Киев отказывается идти на прямые переговоры, что также противоречит минским соглашениям.