Четверо бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) убиты, пятеро получили ранения после обстрела вооруженными формированиями Украины, говорится в сообщении управления НМ ДНР от 21 июня

Как отмечается, обстрел велся из минометов близ населенного пункта Лозовое.

«Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки, велся целенаправленно. Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее», — рассказали в НМ ДНР.

Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех» © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Жители Донецкой и Луганской областей Украины практически единогласно проголосовали за самоопределение на референдуме в мае 2014 года.

Против них Киев отправил как украинскую армию, так и добровольческие отряды, укомплектованные неонацистами и преступниками.

Ополчение Донецкой и Луганской Народных Республик остановили наступление украинских войск и нанесли им ряд тяжелых поражений, в частности, под Иловайском и Дебальцево.

Донбасс: на фронте стреляют, а Украина пытается изменить «Минск-2» © Facebook, Операція об'єднаних сил

Однако украинская власть сразу после подписания минских соглашений фактически торпедировала мирный процесс, отказываясь выполнять те самые пункты, которые были прописаны в документах и возлагая вину за это на Россию.

Точно такую же позицию заняли США и страны Запада, выдвигая различного рода требования к России, которая не является стороной конфликта и в минских соглашениях выступает наблюдателем наравне с Францией и Германией.

Со второй стороной конфликта, властями ДНР и ЛНР, Киев отказывается идти на прямые переговоры, что также противоречит минским соглашениям.