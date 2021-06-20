В той геополитической модели, которая была до недавнего времени, Украина продолжила бы свое существование. Но теперь все меняется, и это очень хорошо видно по той истерике, которую устроили в Киеве по поводу встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин в интервью изданию Украина.ру

Михаил Хазин: Путин с Байденом понимают, что мир будет другим © РИА Новости, Владимир Трефилов

Модель мироустройства Байдена состоит в том, что он хочет сохранить несколько глобальных тем, а все остальное отдать на откуп региональным центрам силы, и Путин в принципе согласен с этой идеей, пояснил эксперт.

«Все понимают, что валютные зоны — это территории, на которых будет править бал страны, которые будут контролировать зональную валюту. И абсолютно очевидно, что Украины не будет в Евросоюзе, и той страны, что возникнет на ее месте, потому что сейчас идет отчаянная схватка. Но абсолютно очевидно, что Украина попадает в евразийскую зону», — констатировал Хазин.

Именно эти будущие решения и вызывают панику у украинского руководства, потому что перспективы у них безрадостные — уехать бедными эмигрантами в Канаду, потому что абсолютно очевидно, что то, что они украли, у них отберут в условиях экономического кризиса, они еще скажут спасибо, если их не посадят в тюрьму, заключил собеседник издания.

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