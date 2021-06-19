Эксперт отметил, что хотя в своих выступлениях они стали более аккуратны и сдержанны, но запрос на это есть, потому что казахскоязычная повестка обсуждения проблем страны несколько отличается от русскоязычной повестки.
По его словам, если мы возьмем любую казахскоязычную газету, то там точно будет обсуждаться вопрос использования языка в повседневной и государственной жизни, который не решается, потому что в ряде отраслей влияние русского языка все еще остается, а также вопросы истории, культуры и так далее.
«Вы поймите, что демографическая ситуация меняется, казахского населения становится больше, и власть не может не реагировать на эти запросы. Тем более само казахоязычное население считает власть слишком русскоязычным, потому что многие официальные выступления ведутся на двух языках. Власть пытается учитывать интересы русскоязычного населения, среди которого и казахи есть», — пояснил Полетаев.
После событий в Украине в 2014 году любое либо заигрывание, либо возвеличивание национально-патриотических настроений воспринимается как шествие по пути Украины, уход от евразийской повестки и отказ от дружеских отношений с Россией, но это просто в определенной степени прагматизм, добавил политолог.
Когда людей возвысили на уровень диалога с властью, они тоже начинают следовать государственной политике и становятся в своих оценках более консервативными и прагматичными, заключил собеседник издания.
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