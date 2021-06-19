С приходов к власти в Казахстане Касыма-Жомарта Токаева некоторые представители экспертного сообщества, которые использовали национально-патриотический дискурс, оказались в органах власти, поэтому их выступления стали заметнее. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане будут критиковать Евразийский союз, но не выйдут из него © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, если мы возьмем любую казахскоязычную газету, то там точно будет обсуждаться вопрос использования языка в повседневной и государственной жизни, который не решается, потому что в ряде отраслей влияние русского языка все еще остается, а также вопросы истории, культуры и так далее.

«Вы поймите, что демографическая ситуация меняется, казахского населения становится больше, и власть не может не реагировать на эти запросы. Тем более само казахоязычное население считает власть слишком русскоязычным, потому что многие официальные выступления ведутся на двух языках. Власть пытается учитывать интересы русскоязычного населения, среди которого и казахи есть», — пояснил Полетаев.

После событий в Украине в 2014 году любое либо заигрывание, либо возвеличивание национально-патриотических настроений воспринимается как шествие по пути Украины, уход от евразийской повестки и отказ от дружеских отношений с Россией, но это просто в определенной степени прагматизм, добавил политолог.

Когда людей возвысили на уровень диалога с властью, они тоже начинают следовать государственной политике и становятся в своих оценках более консервативными и прагматичными, заключил собеседник издания.

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