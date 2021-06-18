В январе - мае 2021 года Украина импортировала 10,3 тысячи тонн свинины общей стоимостью $19 миллионов (1 млрд 372 млн руб.), а экспортировала за тот же период всего 717 тонн мяса свиней на сумму $3,7 миллиона (267 млн руб.). Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы

Украинская кухня: рецепт сала © Фото: alimero.ru

«Реализационная цена в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021 года составляла 38-40 гривен за килограмм (примерно 100 руб. — Ред.). В то же время в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 гривны за килограмм (120 руб. — ред.)», — пояснила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Ольга Махно.

При этом, по ее словам, стоимость комбикормов становится только выше, с начала 2019 года подорожание составило примерно 20-40%, и цены продолжают расти. Если ситуация будет развиваться в этом же направлении и дальше, уверены в Ассоциации, малый и средний бизнес, связанный с животноводством, просто прогорит, а украинцы столкнутся с дефицитом сала и свинины.

«Согласно статистике, украинцы и так недоедают свинины по сравнению с нашими европейскими соседями, а за последние пять лет потребление мяса уменьшилось на 7 кг на душу населения, что составляет чуть более 30%», — сказала Махно.

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На данный момент в первую тройку импортеров свинины на Украину входят Дания (на сумму в $8,5 миллиона, или 613 млн руб.), Польша ($4,3 миллиона, или 310 млн руб.) и Нидерланды ($2,3 миллиона, или 166 млн руб.).