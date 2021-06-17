Одна из подписчиц спросила у Покрищук, как пережить расставание с мужчиной после долгих отношений и избавиться от постоянных мыслей о нем.
«Сдохни, бл**ь, если ты не можешь так сильно жить, не хочешь жить без пид***са, сдохни, потому что ты ему не вс*алась. В принципе мы никому не вс*ались, если мы сами из себя ничего не представляем и только липнем к кому-то, понимаешь?» — ответила блогерша.
«Точнее и не скажешь», «Актуалочка. И смешно и грустно», «Я 17 лет жила с мужем. Расстались, не сдохла. Расцвела, наоборот», «Нельзя так, я понимаю вашу иронию, но человек в депрессии может и последовать вашему совету. Так можно говорить только здоровым людям, у которых все хорошо на момент разговора», «Простите, а что еще можно ответить человеку, когда он задает такие глупые вопросы?» — обсудили ответ Покрищук ее подписчики.
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Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.
Кстати, несколько недель назад блогерша съездила в Турцию, где сделала сразу несколько новых пластических операций. В их числе была липосакция, округление ягодиц и создание на животе «кубиков пресса».