Ранее Зеленский пожаловался, что если трубопровод «Северный поток-2» введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Украину к прямому диалогу с республиками Донбасса. По его мнению, Москва «всех переигрывает» в вопросе «СП — 2».
Возможно, Украина готова свою ГТС сдать в арену, отметил эксперт.
Также невзирая на громкие заявления о том, что Российская Федерация не откажется от транзита газа через Украину, украинская сторона всё же считает, что хорошо бы слова этих заявлений положить на бумагу, уточнил он.
«Для Украины лучшие гарантии — это продление договора, который есть на сегодняшний день, а вот просто словам российских политиков доверять нельзя. Может наступить тот неловкий и плачевный момент, когда Украине придётся думать о том, как и чем заполнить трубу. Её нельзя заполнить реверсным газом, газотранспортная система будет находиться в плачевном состоянии», — сетует Вакаров.
Может наступить момент, когда Украине придётся зарабатывать только на хранении газа, заключил собеседник издания.
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