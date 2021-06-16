Самая главная реакция Киева на запуск «Северного потока-2» заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение США и Германии получить в управление (в каком виде, пока не слишком понятно) газотранспортную систему Украины. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: В вопросе вакцинации украинцы поступают как русские © Facebook, Василь Вакаров

Возможно, Украина готова свою ГТС сдать в арену, отметил эксперт.

Также невзирая на громкие заявления о том, что Российская Федерация не откажется от транзита газа через Украину, украинская сторона всё же считает, что хорошо бы слова этих заявлений положить на бумагу, уточнил он.

«Для Украины лучшие гарантии — это продление договора, который есть на сегодняшний день, а вот просто словам российских политиков доверять нельзя. Может наступить тот неловкий и плачевный момент, когда Украине придётся думать о том, как и чем заполнить трубу. Её нельзя заполнить реверсным газом, газотранспортная система будет находиться в плачевном состоянии», — сетует Вакаров.

Может наступить момент, когда Украине придётся зарабатывать только на хранении газа, заключил собеседник издания.

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