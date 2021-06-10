- Василь, 4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки «Северного потока-2». Есть ли на Украине какая-то реакция по этому поводу?
— Анна, конечно реакция есть. Реакций несколько. Первая и, пожалуй, самая главная реакция заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение США и Германии получить в управление (в каком виде пока не слишком понятно) газотранспортную систему Украины. То есть, Украина готова свою ГТС сдать в арену, грубо говоря.
— Василь, когда «Северный поток-2» будет достроен полностью, какая судьба ожидает газотранспортную систему Украины? Есть ли у вас прогноз?
— Анна, прогноз есть. Невзирая на то, что многими политиками России были сделаны громкие заявления о том, что Российская Федерация не откажется от транзита газа через Украину, украинская сторона всё же считает, что хорошо бы слова этих заявлений положить на бумагу. Для Украины лучшие гарантии — это продление договора, который есть на сегодняшний день, а вот просто словам российских политиков доверять нельзя. Может наступить тот неловкий и плачевный момент, когда Украине придётся думать о том, как и чем заполнить трубу. Её нельзя заполнить реверсным газом, газотранспортная система будет находиться в плачевном состоянии, может наступить момент, когда нам придётся зарабатывать только на хранении газа.
- Замминистра иностранных дел Украины Сергей Рябков заявил, что США играют деструктивную роль в урегулировании На Украине. Василь, что на Ваш взгляд мешает конструктивно урегулировать ситуацию на Украине?
— Анна, есть моя позиция, как гражданина. Самая главная проблема Украины — это попытка моей страны вступить в НАТО. Я объективно понимаю, что это вызывает жёсткую и жестокую реакцию России. Россия готова за это воевать! Я считаю, что Украине вступать в НАТО никак нельзя. Лучше сохранить нейтральный статус, вернуться к нему, не дразнить никого из соседей. Тогда мы получим гарантию военного невмешательство со стороны России. К моему огромному сожалению сегодняшнее высшее военно-политическое руководство Украины (и предыдущее, и нынешнее) тянет Украину в НАТО. И это, конечно, стимулируется Соединёнными Штатами. Против выступает, например, Франция и так далее. То есть вопрос о НАТО раскалывает не только Украину, но и самих членов НАТО. Вопрос невступления в НАТО — является жизненно важным стратегическим интересом Украины. Пока мы его не решим, дальше двигаться и решать другие вопросы не будет возможности.
— Василь, за политикой и слежкой за сильными мира сего, мы немного утратили связь с реальностью. Новомодный вирус всё спутал и смешал карты, в том числе и политические Я знаю, что на Украине довольно плачевная ситуация с заболеваемостью ковидом. Расскажите из первых уст, что вы слышите, что вам говорят. Ваши знакомые прививаются, чем прививаются, много ли среди них ковид-диссидентов?
- Анна, знаете, мало, кто в Украине верит в цифры, которые есть. Ситуация хуже, чем говорят официальные цифры, но не такая плачевная, как была. Около двадцати процентов моих знакомых говорят, что они привились. Украинцы в массе своей прививаются двумя вакцинами: индийского происхождения и китайского происхождения. Из 100 процентов привитых моих знакомых 70 процентов привились Ковишилдом, а 30 процентов привились вакциной, производимой китайской фармацевтической компанией. Самое плохое то, что украинцы в массе своей не хотят вакцинироваться. Как минимум больше половины украинцев по моим ощущениям не хотят прививаться.
— Как вы считаете, с чем связано нежелание украинцев привиться?
— Анна, а мы как русские! В этом смысле мы реально как русские. В Российской Федерации вакцина есть и максимально доступна, и граждане России не хотят прививаться в силу различных, порою даже абсурдных причин. Я много раз это слышал. В Украине нет вакцины, и граждане Украины тоже не хотят прививаться. Я вынужден признать, что именно в этом вопросы мы, украинцы, совершенно точно оказались как русские.