Спортсмен, а также избранный большинством голосов на довыборах в Раду в 87-м округе в Ивано-Франковской области депутат Василий Вирастюк принес присягу в Раде. Трансляцию заседания 15 июня вел телеканал «Рада»

Тина Кароль могла заменить Вирастюка на довыборах в Раду © Тина Кароль/Инстаграм

Ранее Вирастюка дважды признавали победителем довыборов. Впервые он был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол ЦИКа отменил Верховный суд, признав действия Комиссии противоправными.

19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол и снова признал Вирастюка победителем. Но его конкурент Александр Шевченко снова обжаловал протокол в Верховном суде. В конце мая суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности отменил протокол ЦИК от 19 мая. Однако Центризбирком подал апелляцию на решение суда и выиграл ее.

В июне Большая палата Верховного суда признала Вирастюка победителем выборов.