Вирастюк зачитывал присягу под крики «Позор!». Решение о регистрации Вирастюка депутатом после длительных проволочек поддержали 16 из 17 членов Центральной избирательной комиссии.
Ранее Вирастюка дважды признавали победителем довыборов. Впервые он был признан победителем еще в апреле 2021 года, но протокол ЦИКа отменил Верховный суд, признав действия Комиссии противоправными.
19 мая ЦИК после судебной тяжбы составил новый протокол и снова признал Вирастюка победителем. Но его конкурент Александр Шевченко снова обжаловал протокол в Верховном суде. В конце мая суд частично удовлетворил иск Шевченко, в частности отменил протокол ЦИК от 19 мая. Однако Центризбирком подал апелляцию на решение суда и выиграл ее.
В июне Большая палата Верховного суда признала Вирастюка победителем выборов.