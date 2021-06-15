Общение певицы и телеведущей Ольги Бузовой со спортивными аналитиками телеканала «Матч ТВ» закончилось слезами. Это произошло в прямом эфире 14 июня

Бузова сообщила о переезде в Белоруссию: названа причина © Ольга Бузова/Инстаграм

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев задал певице несколько вопросов, на которые она не смогла ответить. Когда знаменитость проигнорировала очередную его реплику, телеведущий решил пошутить.

«Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам? Скажите нам, перестали или нет? Очевидно, что нет, не перестали», — сказал Губерниев.

Бузова попыталась сдержать эмоции, но в итоге расплакалась.

«Я знала, что все так закончится. Так нельзя. Этот мужчина оскорбляет меня. Я пришла поддержать сборную России, а он задает такие вопросы. Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я недавно перенесла тяжелую операцию», — заявила она.

В свою очередь, комментатор постарался сгладить ситуацию, объяснив, что всего лишь процитировал книгу «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Однако Бузова заявила, что уже давно терпит издевательства Губерниева, по ее словам, он постоянно оскорбляет ее в социальных сетях.

«Вы для меня дно и не мужчина. Вы меня оскорбляете пять лет в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо», — заявила певица.

Позднее Губерниев извинился перед Бузовой, подчеркнув, что не хотел ее обидеть.

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините. Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели. Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у нашей гостьи эфира. Оля Бузова, не обижайтесь, и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр. В эфире держались стойко, молодец», — написал спортивный аналитик в Тelegram-канале.

В социальных сетях Бузова заявила, что не хочет обсуждать произошедшее.

«Многое хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире мое сердце, воспитание, религия не принимает. Для меня это дно», — заявила она.

В то же время пользователей сети в целом удивил выбор гостя на эфир «Матч ТВ»: «Зачем Бузову на "Матч ТВ" пригласили?», «Какое отношение Бузова имеет к спорту и вообще к искусству?», «Зачем она вообще туда пришла? Кому интересна аналитика от Бузовой?», «Как она уже достала! Ведет себя неадекватно, так еще и плачет все время» и др.