Боеспособность армии рассчитывается не в прямом столкновении с кем бы то ни было, а как достаточно абстрактная величина. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

То, что украинская армия обладает низкой боеспособностью, свидетельствует история гражданской войны, когда все ее вооруженные силы не смогли захватить Донбасс, констатировал эксперт.

«Я понимаю, что Донбасс получал не только моральную и материальную поддержку России, но это была именно поддержка, а не война России вместо Донбасса. И любые нормальные вооруженные силы эту проблему решили бы», — подчеркнул Ищенко.

С тех пор прошло почти 7 лет, и любая армия, которая ведет гражданскую и окопную войну, быстро разлагается, а если армия ведет окопно-гражданскую войну, то разлагается еще быстрее, пояснил политолог.