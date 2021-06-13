Ранее аналитический ресурс Global Firepower провел исследование, в соответствии с которым армия Украины по общей мощи вошла в список сильнейших армий мира и из 138 участников заняла 27-е место. В первую пятерку сильнейших армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония. Наиболее сильными армиями Европы являются Франция, Великобритания и Италия.
То, что украинская армия обладает низкой боеспособностью, свидетельствует история гражданской войны, когда все ее вооруженные силы не смогли захватить Донбасс, констатировал эксперт.
«Я понимаю, что Донбасс получал не только моральную и материальную поддержку России, но это была именно поддержка, а не война России вместо Донбасса. И любые нормальные вооруженные силы эту проблему решили бы», — подчеркнул Ищенко.
С тех пор прошло почти 7 лет, и любая армия, которая ведет гражданскую и окопную войну, быстро разлагается, а если армия ведет окопно-гражданскую войну, то разлагается еще быстрее, пояснил политолог.