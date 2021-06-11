В указанном законопроекте в списке коренных народов Украины значатся только крымские татары, крымчаки и караимы. Отсутствие русских в этом списке подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.
«Полностью поддерживаю позицию президента России и призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову отреагировать на открытое нарушение прав и свобод огромного количества людей», — цитирует Москалькову ее пресс-служба.
Омбудсмен напомнила, что в России мирно сосуществуют более 100 разных национальностей и народностей, сохраняя культуру, изучая родной язык, занимаясь традиционными промыслами.
«Подвергать дискриминации русских на Украине — значит считать львиную долю своих же сограждан "людьми второго сорта"», — добавила Москалькова.
По ее словам, «печально наблюдать за тем, как ущемление прав русскоязычного населения в некоторых странах усугубляется еще больше».