Законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах Украины», внесенный им на рассмотрение в Верховную Раду, нарушает права и свободы огромного количества людей, сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщили в ее пресс-службе 11 июня

В указанном законопроекте в списке коренных народов Украины значатся только крымские татары, крымчаки и караимы. Отсутствие русских в этом списке подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

«Полностью поддерживаю позицию президента России и призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову отреагировать на открытое нарушение прав и свобод огромного количества людей», — цитирует Москалькову ее пресс-служба.

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«Подвергать дискриминации русских на Украине — значит считать львиную долю своих же сограждан "людьми второго сорта"», — добавила Москалькова.

По ее словам, «печально наблюдать за тем, как ущемление прав русскоязычного населения в некоторых странах усугубляется еще больше».