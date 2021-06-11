Около 150 человек собрались под зданием Офисом президента Украины с флагами новообразованной партии «Держава». Об этом 11 июня сообщает PavlovskyNews

«Протестующие хотят, чтобы их требования услышал президент. Они считают, что украинская земля — не товар и владеть ею, согласно Конституции, может только украинский народ, а не банки, юрлица или заграничные корпорации», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegram партии сообщалось, что кроме Киева акция протеста пройдет еще в ряде городов. В партии считают, что земельная реформа, согласно которой открывается рынок земли, а также налоговая и тарифная политика, «приведут к экономическому геноциду и обеднению населения».

Целью протеста называется демонстрация несогласия с этими решениями и недовольства политикой власти. Также партия «Держава» предупреждает о риске того, что мораторий на продажу земли иностранцам могут снять.

Рынок земли: политики грозят вывести народ на площадь © скриншот видео "Сегодня"

Выступая летом 2019 года в Стамбуле, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что земельную реформу проведут до конца того же года. Создать большой рынок земли планировалось в 2020 году. Однако закон о запуске рынка земли, который должен побороть коррупцию приняли только в апреле 2021. Он предусматривает отмену земельного моратория, но с определенными особенностями.

Теперь исключительно физические лица до 2024 года имеют право приобрести земли сельскохозяйственного назначения, но не больше 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право будут иметь юридические лица, но до 10 тысяч гектаров.

Законом установлен запрет на продажу земель государственной и коммунальной собственности. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.