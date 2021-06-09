«Решение правительства Германии (не поставлять оружие Украине. — Ред.) политическое», — заявил Кулеба.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете сказал, что Киев хотел бы получить от ФРГ военную технику и оружие, в том числе автоматические винтовки, радиоаппаратуру, бронированные военные машины.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Берлин не изменил позицию относительно возможной поставки вооружений на Украину. Он отметил, что Германия и так оказывает Украине политическую, дипломатическую и экономическую поддержку.
Ранее власти Германии не раз подчеркивали, что не намерены поставлять оружие Украине, так как это не поможет разрешению конфликта в Донбассе.