Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает политическим отказ Германии от поставок вооружений на Укарину. Об этом он сказал 9 июня на пресс-конференции в Берлине, транслировавшейся в Facebook украинского дипведомства

«Решение правительства Германии (не поставлять оружие Украине. — Ред.) политическое», — заявил Кулеба.

Посла Украины «раздражает» отказ Германии от поставок оружия Киеву © germany.mfa.gov.ua Владимир Зеленский в интервью немецкой газете сказал, что Киев хотел бы получить от ФРГ военную технику и оружие, в том числе автоматические винтовки, радиоаппаратуру, бронированные военные машины.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Берлин не изменил позицию относительно возможной поставки вооружений на Украину. Он отметил, что Германия и так оказывает Украине политическую, дипломатическую и экономическую поддержку.

Ранее власти Германии не раз подчеркивали, что не намерены поставлять оружие Украине, так как это не поможет разрешению конфликта в Донбассе.