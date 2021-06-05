Президент Украины Владимир Зеленский и его команда для спасения рейтингов сейчас пытаются возложить ответственность за проблемы страны не только на Россию, но и на США с Европой. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Это попытка сымитировать «синдром заложника», при котором «брошенные» украинские граждане будут сплачиваться вокруг Зеленского, пояснил эксперт.

«Ему сейчас нужно найти крайнего, и виновниками будут как раз Европа и Америка. Мол, я не могу вступить в НАТО, потому что они не хотят меня туда брать. Это «запланированная обида», это эмоции», — указал Зубец.

Это интересный и хорошо рассчитанный пиар-ход, тем более что сам Зеленский и его окружение в пиаре понимают хорошо, заключил собеседник издания.

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