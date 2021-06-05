Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансирование украинской армии станет невозможным после ввода в строй газопровода «Северный поток 2». Позднее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины должны направлять денежные средства на развитие экономики и улучшение жизни людей, а не на содержание армии
Это попытка сымитировать «синдром заложника», при котором «брошенные» украинские граждане будут сплачиваться вокруг Зеленского, пояснил эксперт.
«Ему сейчас нужно найти крайнего, и виновниками будут как раз Европа и Америка. Мол, я не могу вступить в НАТО, потому что они не хотят меня туда брать. Это «запланированная обида», это эмоции», — указал Зубец.
Это интересный и хорошо рассчитанный пиар-ход, тем более что сам Зеленский и его окружение в пиаре понимают хорошо, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.