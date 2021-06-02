После распада биполярной мировой системы растет значимость государств среднего уровня. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

Украина.ру на Youtube Рар объяснил, почему от запрета полетов над Белоруссией проиграл только Евросоюз