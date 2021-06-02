«Например, в случае Южного Кавказа Турция демонстрирует увеличение своего влияния, в случае Восточной Европы — это Польша», — отметил политолог.
По мнению Искандаряна, роль малых стран в данном случае не становится серьезней, и нельзя сказать, что они выходят на первый план вслед за странами среднего уровня. В частности, самостоятельными игроками нельзя считать Украину, Грузию и страны Балтии, пояснил он.
Крах прошлого миропорядка приводит к многополярной системе, в которой государствам придется играть по новым правилам, подытожил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.