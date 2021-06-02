Закон, который поддержали 319 народных депутатов, вносит изменения в статью 424 Кодекса об административных правонарушениях. Отныне за продажу лекарственных препаратов гражданам младше 14 лет аптекарям грозит штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 102 до 425 гривен (247-1142 рубля).
В случае повторного нарушения в течение года правонарушителю грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан — от 425 до 1190 гривен (1142-3199 рублей).
Проблему продажи лекарств детям на Украине подняли минувшей зимой, когда в Киевской области две школьницы отравились препаратом «Дротаверин». Одну из девочек спасти не удалось.