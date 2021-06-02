На Украине будут штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в среду, 2 июня

Закон, который поддержали 319 народных депутатов, вносит изменения в статью 424 Кодекса об административных правонарушениях. Отныне за продажу лекарственных препаратов гражданам младше 14 лет аптекарям грозит штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 102 до 425 гривен (247-1142 рубля).

Украинские школьницы на спор наглотались таблеток: одна скончалась © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проблему продажи лекарств детям на Украине подняли минувшей зимой, когда в Киевской области две школьницы отравились препаратом «Дротаверин». Одну из девочек спасти не удалось.