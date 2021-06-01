Во вторник, 1 июня, на стриминговом сервисе Netflix вышли российские фильмы «Брат» и «Брат-2», в англоязычной версии второго слово «бандеровец» переведено как «украинский нацистский коллаборационист»

Тайну исчезновения «совковых» штор расследовали в Раде © bykvu Виктора Сухорукова с представителем «украинской мафии»:

— Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

— Москаль менi не земляк (Москаль мне не земляк).

— Бандеровец?

Есть в новой версии Netflix и другие интересные моменты. Например, фраза «Я евреев как-то не очень» звучит как «Я не большой фанат евреев», но при этом «Все режиссеры — пи***асы» переведена дословно. Фраза «Ниггер — это для них ругательство обидное» оставлена без изменений, а «Негр, гоу, гоу» в субтитрах убрана.

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Перевод слова «бандеровец» всколыхнул украинских «патриотов», в частности, версия Netflix возмутила депутата от правящей партии «Слуга народа» Дмитрия Гурина.

«Скоро выясним, как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранные компании, а пока вы можете зайти к ним на страницу и написать, что вы про них думаете», — написал парламентарий.

«Всей стриминговой платформой попадете на «Миротворец», — в шутку предрек судьбу Netflix на Украине Telegram-канал Ivko.Live.

Фильм «Брат» был снят в 1997 году, «Брат-2» — в 2000 году. Режиссером обеих кинолент был Алексей Балабанов.