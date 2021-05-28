Украинцы выпустят книгу, в которой прославляется штурмбанфюрер СС Евгений Побигущий. Об этом 28 мая сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook

«В Украине выходит новая биография "полковника Украинской национальной армии", а на самом деле военного преступника, гауптмана шуцманшафта, штурмбанфюрера СС Евгена Побигущего», — написал он.

По его словам, в аннотации отмечается, что «это история смелого человека, который был безгранично предан делу своего народа».

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский назвал новость издевательством.

Евгений Побегущий (псевдоним — Рен) был украинским националистическим деятелем в период Гражданской войны после развала Российской империи и во Второй мировой войне, добровольцем Галицкой армии, командиром легиона «Роланд», а также полковником дивизии СС «Галичина».