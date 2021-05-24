Запад таким образом хочет надавить на белорусские власти, ввести санкции против страны, которая не подчиняется вездесущему Западу, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политолог Алексей Дзермант

Они (западные кураторы — ред.) игнорировали запросы об экстрадиции Протасевича и других радикалов, но, когда Белоруссия его задержала, сразу включились в его защиту. Это также говорит о том, что они и руководили действиями таких людей, как Протасевич, полагает политолог.

«Сейчас эта истерика призвана всего лишь оказать давление на Беларусь, ввести санкции, всячески навредить государству, которое не подчиняется Западу и которое готово отстаивать свой суверенитет», — сказал Дзермант.

Полный текст интервью читайте здесь

Всеволод Шимов: Арест Протасевича может говорить об отказе Минска от многовекторности © vk.com, Всеволод Шимов Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».