Из-за задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича Украина должна применить к соседней республике жесточайшие санкции. Об этом замглавы правящей фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила в эфире телеканала «Украина 24»

МИД Украины потребовал немедленного освобождения Протасевича © REUTERS, Stringer Протасевич. Он был задержан.

«Думаю, нам нужно немного подождать, посмотреть, как будут развиваться события, но то, что это беспрецедентно, — это бесспорно, санкции должны быть», — считает Верещук.

Она напомнила, как в 2013 году в Австрии был посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса, который летел из Москвы на родину. Тогда Франция и Португалия приняли решение о закрытии воздушного пространства, так как считали, что на борту находится экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. После этого Моралесу были принесены извинения.

Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовало от белорусского руководства немедленного освобождения Протасевича.