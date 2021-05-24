В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Протасевич. Он был задержан.
«Думаю, нам нужно немного подождать, посмотреть, как будут развиваться события, но то, что это беспрецедентно, — это бесспорно, санкции должны быть», — считает Верещук.
Она напомнила, как в 2013 году в Австрии был посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса, который летел из Москвы на родину. Тогда Франция и Португалия приняли решение о закрытии воздушного пространства, так как считали, что на борту находится экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. После этого Моралесу были принесены извинения.
Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовало от белорусского руководства немедленного освобождения Протасевича.