Ранее украинские политики неоднократно пытались обвинить другие страны в том, что Киев потерял контроль над Крымом. В частности, они заявляли об обмане Запада с гарантиями безопасности по Будапештскому меморандуму — договору, гарантирующему стране территориальную целостность в обмен на передачу ядерного потенциала.
«Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины», — подчеркнул дипломат.
Хербст уточнил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и наложит санкции на Россию в случае вооруженного конфликта с Украиной, а также США готовы организовать поставки оружия для ВСУ.
Как заявил политолог Александр Дудчак в комментарии Радио Sputnik, США все же поспособствовали потере Украиной Крыма, потому что его возвращение в состав России не было бы возможно без государственного переворота 2013-2014 годов, который был организован при непосредственном участии Вашингтона.
По его словам, Крым ушел, потому что не мог не уйти, это была воля крымского народа, который в сложный момент организовался и сделал то, что сделал.