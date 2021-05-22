Вашингтон не несет ответственности за потерю Киевом Крымского полуострова, Америка не обязана использовать свои вооруженные силы для защиты территориальной целостности Украины. Об этом заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст 22 мая в эфире телеканала «1+1»

Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без Украины, которая устроила крымчанам геноцид © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

«Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины», — подчеркнул дипломат.

Хербст уточнил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и наложит санкции на Россию в случае вооруженного конфликта с Украиной, а также США готовы организовать поставки оружия для ВСУ.

Как заявил политолог Александр Дудчак в комментарии Радио Sputnik, США все же поспособствовали потере Украиной Крыма, потому что его возвращение в состав России не было бы возможно без государственного переворота 2013-2014 годов, который был организован при непосредственном участии Вашингтона.

По его словам, Крым ушел, потому что не мог не уйти, это была воля крымского народа, который в сложный момент организовался и сделал то, что сделал.