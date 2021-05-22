Максимум через полгода украинская элита начнёт искать нового кандидата на замену Владимиру Зеленскому, возможно, это будет фигура, которая будет устраивать и олигархов, и Вашингтон. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: кто он © Facebook, Василь Вакаров Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Эксперт в связи с этим отметил, что не просто так соратник олигарха Рината Ахметова Борис Колесник говорит о новом проекте «Украина — наш дом», и не просто так американцы раскритиковали решение по увольнению Андрея Коболева из «Нафтогаза».

«Это будет тот, кто устраивает и нынешних олигархов, и американцев. Возможно даже, это будет Арсений Яценюк. Я слежу за ним, он сейчас максимально представлен в медиа. Нуланд и Байдена он устроит», — указал Вакаров.

Собеседник издания добавил, что преследуя Медведчука, Зеленский лишился поддержки людей, настроенных на компромисс и сотрудничество с Россией, притом что заигрывание с националистами ничего не дадут, а посадить Петра Порошенко не позволяет американские кураторы.

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