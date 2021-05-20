«Вы знаете, есть направление «карго», есть пассажирское. Мы понимаем, что билеты на пассажирские поезда не могут стоить так мало, как говорит руководство. Поэтому есть дотации — для того чтобы это действительно не очень сильно влияло на цену», — пояснил президент.
По его словам, банкротство УЗ связано с действиями предыдущих руководителей компании, набравших кредитов под большие проценты на сотни миллионов долларов США.
«УЗ имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Просто сотни! Они брали кредиты до меня, при мне этого не было — 100, 200, 300 млн долларов под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная [компания-] «прокладка», которая идет между банком и УЗ. Поэтому одна из причин банкротства УЗ — из-за того, что накопилось кредитов очень с высокой ставкой», — заявил Зеленский.
По его словам, для решения проблемы недостаточно просто сменить главу госкомпании — нужно, чтобы в УЗ пришел руководитель, который «сменит все звенья — начиная с высшего, среднего до низшего».
Зеленский также считает, что УЗ нужно развивать партнерские отношения с частными инвесторами, готовыми вкладывать в компанию реальные средства.