Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця», УЗ) уже много лет фактически является банкротом, поскольку за счет грузовых перевозок дотируются убыточные пассажирские, сказал президент Украины Владимир Зеленский 20 мая на пресс-конференции в Киеве

«Вы знаете, есть направление «карго», есть пассажирское. Мы понимаем, что билеты на пассажирские поезда не могут стоить так мало, как говорит руководство. Поэтому есть дотации — для того чтобы это действительно не очень сильно влияло на цену», — пояснил президент.

«Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«УЗ имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Просто сотни! Они брали кредиты до меня, при мне этого не было — 100, 200, 300 млн долларов под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная [компания-] «прокладка», которая идет между банком и УЗ. Поэтому одна из причин банкротства УЗ — из-за того, что накопилось кредитов очень с высокой ставкой», — заявил Зеленский.

По его словам, для решения проблемы недостаточно просто сменить главу госкомпании — нужно, чтобы в УЗ пришел руководитель, который «сменит все звенья — начиная с высшего, среднего до низшего».

Зеленский также считает, что УЗ нужно развивать партнерские отношения с частными инвесторами, готовыми вкладывать в компанию реальные средства.