Подлесный рассказал, какие будут действия России по уничтожению путей связи между Украиной и Европой
© Sergei SUPINSKY / AFP
© Sergei SUPINSKY / AFP
Всю железнодорожную инфраструктуру Украины Россия физически не может, а вот точечно уничтожить станции, где на границе происходит смена колесных пар может
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
“У нас есть ракеты, которые могут влететь в Бескидский тоннель, где нескончаемым потоком идут военные грузы, и взорваться там. А если рассчитать, что ракета взорвется, когда там будет идти очередной состав со снарядами для ВСУ, то для устранения последствий потребуется минимум полгода. Достаточно уничтожить электросеть, которая питает железные дороги Украины”, — поделился своими рассуждениями политолог.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Подлесный уже затрагивал эту тему. По его словам, если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Западу останется поставлять оружие Украине только по воздуху.
“Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую. Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок”, — заявил эксперт.
23 ноября, 05:30Россия должна перекрыть Украине кислород в виде Европы, иначе скоро проиграет — ПодлесныйНадо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, потому что России противостоит 52 государства
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О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
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