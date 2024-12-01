https://ukraina.ru/20241201/1059231315.html

Подлесный рассказал, какие будут действия России по уничтожению путей связи между Украиной и Европой

Подлесный рассказал, какие будут действия России по уничтожению путей связи между Украиной и Европой - 01.12.2024 Украина.ру

Подлесный рассказал, какие будут действия России по уничтожению путей связи между Украиной и Европой

Всю железнодорожную инфраструктуру Украины Россия физически не может, а вот точечно уничтожить станции, где на границе происходит смена колесных пар может

2024-12-01T06:00

2024-12-01T06:00

2024-12-01T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Ранее в интервью изданию Украина.ру Подлесный уже затрагивал эту тему. По его словам, если Россия обратит внимание на удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую, то Западу останется поставлять оружие Украине только по воздуху.“Надо было наносить удары по пунктам входа из Европы на Украину и по ключевым железнодорожным станциям, где меняют колесные пары с европейской колеи на советскую. Мы сколько угодно уничтожать те или иные объекты на Украине, но против нас работают 52 государства мира, которые привезут киевскому режиму все необходимое. Это надо прекращать, если мы хотим добиться победы малой кровью и за относительно короткий срок”, — заявил эксперт.После удара по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник" некоторые чиновники в Европе и США выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия, сообщает The New Times.О мнении других экспертов — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Подробнее об этом — в материале Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле

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новости, украина, россия, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, поставки, детали