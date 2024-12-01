https://ukraina.ru/20241201/1059334322.html
Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"
Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени" - 01.12.2024 Украина.ру
Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"
И другие яркие и скандальные события прошедшей недели
2024-12-01T06:30
2024-12-01T06:30
2024-12-01T06:30
эксклюзив
украина
киев
сша
андрей ермак
владимир зеленский
рустем умеров
офис президента
рада
вооруженные силы украины
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058409411_0:0:2017:1134_1920x0_80_0_0_5ba65c5e65b683c5ec76e8a7e0ee2b29.jpg.webp
Что происходит, о чем говорят политики, что обсуждают в соцсетях?Какие новые скандалы произошли за неделю вокруг и в/на Украине?Основное, о чем говорили на Украине, это было, конечно, выступление Владимира Путина в Астане.На втором месте, и это грандиозный скандал для Украины - неудачная поездка главы Офиса президента Украины Ермака в США. И моментально вышедшее после этого интервью конгрессвумен США Виктории Спартц.И на третьем - поездка "владельца чебуречной", как называют те же украинские блогеры министра обороны Умерова, в Южную Корею. Тоже неудачная.Стресс и паника в КиевеПаника началась после заявления президента России о том, что "Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве."Речь шла о поражении целей новым видом вооружения - гиперзвуковой ракетой "Орешник".Несмотря на заверения украинских властей через все официальные источники, через всех купленных блогеров Офиса президента, что "Орешник" - это якобы какая-то "старая ракета", а может быть, "Орешника" и вообще нет, в Киеве на самом деле - очень стрессовая обстановка.Народ срочно уезжает. Кто может, конечно.Судьи, прокуроры, СБУ, дипломаты западные. Дипломаты 10 стран из Киева уже перебрались вроде бы в Польшу.Генпрокуратура, Рада, Офис президента пакуют сервера и документы и вывозят из Киева награбленные ценности, имущество и все что нажито непосильным трудом.Дипломаты СШАА дипломаты США, как оказалось, очень трезвомыслящие и неглупые люди. После слов Владимира Путина о "центрах принятия решений" они не стали рассуждать про "старые ракеты".Уже опустели посольства США в Прибалтике. И перебрались посольские крысы не в Финляндию или Польшу. Убежали аж в Стокгольм.И из Финляндии американские дипломаты тоже решили прогуляться в Швецию. Подобру - поздорову, так сказать."Бережёного Бог бережёт", говорят, такую русскую пословицу приговаривали они, мигом сворачивая свои дела и отправляясь в дорогу.Зеленский в бункереЗеленский, судя по всему, давно в бункере, и за пределами Украины. То, что он записывает видео якобы из кабинета президента, не является доказательством его присутствия в Киеве.Снять подобное видео "на фоне кабинета президента" - задачка уровня начальной школы для сегодняшнего уровня цифровых технологий.Возможен ли удар по Раде?Рассуждает о возможности удара "Орешником" по Раде и Офису президента бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. И находит это вполне вероятным, так как, по его мнению:"Путин дорожит в Киеве только несколькими зданиями. Это София Киевская, это Лавра Печерская, Владимирский собор и Андреевская церковь. Всё остальное, этот сталинский ампир - им это глубоко фиолетово."Фронт: мрачная ситуацияВо всём Киеве и в армии Украины - настроения упаднические."Плюс фронт сыпется, - продолжает Мосийчук. - Пехоту сносят КАБами, выдавливают, фронт держится, как говорят люди с фронта, только благодаря беспилотникам".О мрачных настроениях в ВСУ говорит заместитель главного редактора немецкой "Бильд" Пауль Ронцхаймер, после личного посещения фронта на Донбассе:"Ситуация для ВСУ становится всё более мрачной. Солдаты чувствуют себя брошенными, как Западом, так и собственным правительством."Поездка ЕрмакаШироко были анонсированы два визита за рубеж: главы Офиса президента Ермака и министра обороны Умерова. Но что-то пошло не по плану.Оба они, кстати, уже не вмещаются ни в какие одежды. Еще бы Срефанчука с собой взяли. Спикер Рады вообще стал выглядеть как "человек - гора". Но и Ермак с Умеровым его догоняют.Что с ними происходит? Заедают стресс?А стресс огромный. Ермак отправился в США налаживать контакты с новой администрацией. Широко оповещала читателей об этом "эпохальном визите" украинская служба БиБиСи.И Ермак не был принят. Почему?Журналист и депутат Рады Дубинский (арестован Зеленским, уже год находится в СИЗО Киева):"Во-первых, в понимании американцев, Ермак - кидала, который создал кучу проблем Трампу в 2019-20 годах.Во-вторых, это агент влияния Демпартии США, которая управляет им через клан Кучмы - Пинчука, Лёвочкина (тоже птенец Кучмы) и через связи с МИ-6".То есть уже даже лоббисты, на которых Ермак тратит миллионы долларов, не помогают? Есть и ещё одна причина: личная (а на самом деле тоже глубоко политическая) неприязнь.Виктория СпартцПолитолог Константин Бондаренко считает, что Ермаку поставили условие: извиниться перед конгрессвумен Викторией Спартц.Виктория родом из Украины, замужем за бизнесменом, который является давним спонсором Республиканской партии. Сама была сенатором, теперь конгрессвумен - республиканка.Она резко высказывалась о Зеленском раньше. А Ермак с Зеленским - о ней.Виктория имеет отличные связи с Коломойским. Именно от Коломойского и мэра Днепропетровска Филатова Спартц получила в своё время документы о деятельности на Украине Хантера Байдена. И много других интересных подробностей и документов.Судя по всему, Ермак и Виктория Спартц в очередной раз не нашли общий язык. И Виктория моментально после визита Ермака дала интервью CNN.Все цитируют её высказывание о том, что Украина должна понизить возраст мобилизации.Но на Украине шокированы другими заявлениями - о Зеленском."Это его ответственность"Зеленский, по словам Виктории, виновен в том, что:"Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провёл мобилизацию. И ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ. Это его ответственность."Это звучит для Зеленского, который привык к аплодисментам и похвале от "союзников" как приговор.Переводим слова Виктории на понятный для Украины:"Зеленский больше денег не получит."И это действительно приговор для "головнокомандуючого".Визит в КореюА тут ещё и провал визита "министра чебуречной" Умерова в Южную Корею.- Дайте ракет! - просил Умеров.- Не продадим даже за деньги! - ответили в Южной Корее.Это запрещено законами страны: продажа оружия воюющей стране. Зачем же поехал Умеров? Это осталось загадкой, но скорее всего - прятать концы в воду."Зелёная плесень пускает мыльные пузыри" перед неизбежным фиаско. Так образно описал происходящее Игорь Мосийчук.Украине грозит аудит. Вернее, он не грозит, а предстоит. Он обязательно будет. И проводить его будет администрация Трампа. Всё это не обещает "зелёной плесени" ничего хорошего.Не говоря уже о том, что для "несуществующих" ракет "подбирают цели на территории Украины". И самые умные крысы это уже поняли.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, рустем умеров, офис президента, рада, вооруженные силы украины
Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"
И другие яркие и скандальные события прошедшей недели
Что происходит, о чем говорят политики, что обсуждают в соцсетях?
Какие новые скандалы произошли за неделю вокруг и в/на Украине
?
Основное, о чем говорили на Украине, это было, конечно, выступление Владимира Путина
в Астане
.
На втором месте, и это грандиозный скандал для Украины - неудачная поездка главы Офиса президента
Украины Ермака
в США
. И моментально вышедшее после этого интервью конгрессвумен США Виктории Спартц.
И на третьем - поездка "владельца чебуречной", как называют те же украинские блогеры министра обороны Умерова
, в Южную Корею
. Тоже неудачная.
Паника началась после заявления президента России
о том, что "Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве."
Речь шла о поражении целей новым видом вооружения - гиперзвуковой ракетой "Орешник".
Несмотря на заверения украинских властей через все официальные источники, через всех купленных блогеров Офиса президента, что "Орешник" - это якобы какая-то "старая ракета", а может быть, "Орешника" и вообще нет, в Киеве на самом деле - очень стрессовая обстановка.
Народ срочно уезжает. Кто может, конечно.
Судьи, прокуроры, СБУ
, дипломаты западные. Дипломаты 10 стран из Киева уже перебрались вроде бы в Польшу
.
Генпрокуратура
, Рада
, Офис президента пакуют сервера и документы и вывозят из Киева награбленные ценности, имущество и все что нажито непосильным трудом.
А дипломаты США, как оказалось, очень трезвомыслящие и неглупые люди. После слов Владимира Путина о "центрах принятия решений" они не стали рассуждать про "старые ракеты".
Уже опустели посольства США в Прибалтике
. И перебрались посольские крысы не в Финляндию
или Польшу. Убежали аж в Стокгольм
.
И из Финляндии американские дипломаты тоже решили прогуляться в Швецию
. Подобру - поздорову, так сказать.
"Бережёного Бог бережёт", говорят, такую русскую пословицу приговаривали они, мигом сворачивая свои дела и отправляясь в дорогу.
Зеленский
, судя по всему, давно в бункере, и за пределами Украины. То, что он записывает видео якобы из кабинета президента, не является доказательством его присутствия в Киеве.
Снять подобное видео "на фоне кабинета президента" - задачка уровня начальной школы для сегодняшнего уровня цифровых технологий.
Возможен ли удар по Раде?
Рассуждает о возможности удара "Орешником" по Раде и Офису президента бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук
. И находит это вполне вероятным, так как, по его мнению:
"Путин дорожит в Киеве только несколькими зданиями. Это София Киевская
, это Лавра Печерская, Владимирский собор и Андреевская церковь. Всё остальное, этот сталинский ампир - им это глубоко фиолетово."
Во всём Киеве и в армии Украины - настроения упаднические.
"Плюс фронт сыпется, - продолжает Мосийчук. - Пехоту сносят КАБами, выдавливают, фронт держится, как говорят люди с фронта, только благодаря беспилотникам".
О мрачных настроениях в ВСУ
говорит заместитель главного редактора немецкой "Бильд" Пауль Ронцхаймер, после личного посещения фронта на Донбассе
:
"Ситуация для ВСУ становится всё более мрачной. Солдаты чувствуют себя брошенными, как Западом
, так и собственным правительством."
Широко были анонсированы два визита за рубеж: главы Офиса президента Ермака и министра обороны Умерова. Но что-то пошло не по плану.
Оба они, кстати, уже не вмещаются ни в какие одежды. Еще бы Срефанчука с собой взяли. Спикер Рады вообще стал выглядеть как "человек - гора". Но и Ермак с Умеровым его догоняют.
Что с ними происходит? Заедают стресс?
А стресс огромный. Ермак отправился в США налаживать контакты с новой администрацией. Широко оповещала читателей об этом "эпохальном визите" украинская служба БиБиСи.
И Ермак не был принят. Почему?
Журналист и депутат Рады Дубинский (арестован Зеленским, уже год находится в СИЗО
Киева):
"Во-первых, в понимании американцев, Ермак - кидала, который создал кучу проблем Трампу
в 2019-20 годах.
Во-вторых, это агент влияния Демпартии США, которая управляет им через клан Кучмы
- Пинчука
, Лёвочкина
(тоже птенец Кучмы) и через связи с МИ-6".
То есть уже даже лоббисты, на которых Ермак тратит миллионы долларов, не помогают? Есть и ещё одна причина: личная (а на самом деле тоже глубоко политическая) неприязнь.
Политолог Константин Бондаренко
считает, что Ермаку поставили условие: извиниться перед конгрессвумен Викторией Спартц.
Виктория
родом из Украины, замужем за бизнесменом, который является давним спонсором Республиканской партии
. Сама была сенатором, теперь конгрессвумен - республиканка.
Она резко высказывалась о Зеленском раньше. А Ермак с Зеленским - о ней.
Виктория имеет отличные связи с Коломойским
. Именно от Коломойского и мэра Днепропетровска
Филатова Спартц получила в своё время документы о деятельности на Украине Хантера Байдена
. И много других интересных подробностей и документов.
Судя по всему, Ермак и Виктория Спартц в очередной раз не нашли общий язык. И Виктория моментально после визита Ермака дала интервью CNN
.
Все цитируют её высказывание о том, что Украина должна понизить возраст мобилизации.
Но на Украине шокированы другими заявлениями - о Зеленском.
"Это его ответственность"
Зеленский, по словам Виктории, виновен в том, что:
"Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провёл мобилизацию. И ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ. Это его ответственность."
Это звучит для Зеленского, который привык к аплодисментам и похвале от "союзников" как приговор.
Переводим слова Виктории на понятный для Украины:
"Зеленский больше денег не получит."
И это действительно приговор для "головнокомандуючого".
А тут ещё и провал визита "министра чебуречной" Умерова в Южную Корею.
- Дайте ракет! - просил Умеров.
- Не продадим даже за деньги! - ответили в Южной Корее.
Это запрещено законами страны: продажа оружия воюющей стране. Зачем же поехал Умеров? Это осталось загадкой, но скорее всего - прятать концы в воду.
"Зелёная плесень пускает мыльные пузыри" перед неизбежным фиаско. Так образно описал происходящее Игорь Мосийчук.
Украине грозит аудит. Вернее, он не грозит, а предстоит. Он обязательно будет. И проводить его будет администрация Трампа. Всё это не обещает "зелёной плесени" ничего хорошего.
Не говоря уже о том, что для "несуществующих" ракет "подбирают цели на территории Украины". И самые умные крысы это уже поняли.