Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени" - 01.12.2024 Украина.ру
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Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"
Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени" - 01.12.2024 Украина.ру
Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"
И другие яркие и скандальные события прошедшей недели
2024-12-01T06:30
2024-12-01T06:30
эксклюзив
украина
киев
сша
андрей ермак
владимир зеленский
рустем умеров
офис президента
рада
вооруженные силы украины
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Что происходит, о чем говорят политики, что обсуждают в соцсетях?Какие новые скандалы произошли за неделю вокруг и в/на Украине?Основное, о чем говорили на Украине, это было, конечно, выступление Владимира Путина в Астане.На втором месте, и это грандиозный скандал для Украины - неудачная поездка главы Офиса президента Украины Ермака в США. И моментально вышедшее после этого интервью конгрессвумен США Виктории Спартц.И на третьем - поездка "владельца чебуречной", как называют те же украинские блогеры министра обороны Умерова, в Южную Корею. Тоже неудачная.Стресс и паника в КиевеПаника началась после заявления президента России о том, что "Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве."Речь шла о поражении целей новым видом вооружения - гиперзвуковой ракетой "Орешник".Несмотря на заверения украинских властей через все официальные источники, через всех купленных блогеров Офиса президента, что "Орешник" - это якобы какая-то "старая ракета", а может быть, "Орешника" и вообще нет, в Киеве на самом деле - очень стрессовая обстановка.Народ срочно уезжает. Кто может, конечно.Судьи, прокуроры, СБУ, дипломаты западные. Дипломаты 10 стран из Киева уже перебрались вроде бы в Польшу.Генпрокуратура, Рада, Офис президента пакуют сервера и документы и вывозят из Киева награбленные ценности, имущество и все что нажито непосильным трудом.Дипломаты СШАА дипломаты США, как оказалось, очень трезвомыслящие и неглупые люди. После слов Владимира Путина о "центрах принятия решений" они не стали рассуждать про "старые ракеты".Уже опустели посольства США в Прибалтике. И перебрались посольские крысы не в Финляндию или Польшу. Убежали аж в Стокгольм.И из Финляндии американские дипломаты тоже решили прогуляться в Швецию. Подобру - поздорову, так сказать."Бережёного Бог бережёт", говорят, такую русскую пословицу приговаривали они, мигом сворачивая свои дела и отправляясь в дорогу.Зеленский в бункереЗеленский, судя по всему, давно в бункере, и за пределами Украины. То, что он записывает видео якобы из кабинета президента, не является доказательством его присутствия в Киеве.Снять подобное видео "на фоне кабинета президента" - задачка уровня начальной школы для сегодняшнего уровня цифровых технологий.Возможен ли удар по Раде?Рассуждает о возможности удара "Орешником" по Раде и Офису президента бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. И находит это вполне вероятным, так как, по его мнению:"Путин дорожит в Киеве только несколькими зданиями. Это София Киевская, это Лавра Печерская, Владимирский собор и Андреевская церковь. Всё остальное, этот сталинский ампир - им это глубоко фиолетово."Фронт: мрачная ситуацияВо всём Киеве и в армии Украины - настроения упаднические."Плюс фронт сыпется, - продолжает Мосийчук. - Пехоту сносят КАБами, выдавливают, фронт держится, как говорят люди с фронта, только благодаря беспилотникам".О мрачных настроениях в ВСУ говорит заместитель главного редактора немецкой "Бильд" Пауль Ронцхаймер, после личного посещения фронта на Донбассе:"Ситуация для ВСУ становится всё более мрачной. Солдаты чувствуют себя брошенными, как Западом, так и собственным правительством."Поездка ЕрмакаШироко были анонсированы два визита за рубеж: главы Офиса президента Ермака и министра обороны Умерова. Но что-то пошло не по плану.Оба они, кстати, уже не вмещаются ни в какие одежды. Еще бы Срефанчука с собой взяли. Спикер Рады вообще стал выглядеть как "человек - гора". Но и Ермак с Умеровым его догоняют.Что с ними происходит? Заедают стресс?А стресс огромный. Ермак отправился в США налаживать контакты с новой администрацией. Широко оповещала читателей об этом "эпохальном визите" украинская служба БиБиСи.И Ермак не был принят. Почему?Журналист и депутат Рады Дубинский (арестован Зеленским, уже год находится в СИЗО Киева):"Во-первых, в понимании американцев, Ермак - кидала, который создал кучу проблем Трампу в 2019-20 годах.Во-вторых, это агент влияния Демпартии США, которая управляет им через клан Кучмы - Пинчука, Лёвочкина (тоже птенец Кучмы) и через связи с МИ-6".То есть уже даже лоббисты, на которых Ермак тратит миллионы долларов, не помогают? Есть и ещё одна причина: личная (а на самом деле тоже глубоко политическая) неприязнь.Виктория СпартцПолитолог Константин Бондаренко считает, что Ермаку поставили условие: извиниться перед конгрессвумен Викторией Спартц.Виктория родом из Украины, замужем за бизнесменом, который является давним спонсором Республиканской партии. Сама была сенатором, теперь конгрессвумен - республиканка.Она резко высказывалась о Зеленском раньше. А Ермак с Зеленским - о ней.Виктория имеет отличные связи с Коломойским. Именно от Коломойского и мэра Днепропетровска Филатова Спартц получила в своё время документы о деятельности на Украине Хантера Байдена. И много других интересных подробностей и документов.Судя по всему, Ермак и Виктория Спартц в очередной раз не нашли общий язык. И Виктория моментально после визита Ермака дала интервью CNN.Все цитируют её высказывание о том, что Украина должна понизить возраст мобилизации.Но на Украине шокированы другими заявлениями - о Зеленском."Это его ответственность"Зеленский, по словам Виктории, виновен в том, что:"Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провёл мобилизацию. И ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ. Это его ответственность."Это звучит для Зеленского, который привык к аплодисментам и похвале от "союзников" как приговор.Переводим слова Виктории на понятный для Украины:"Зеленский больше денег не получит."И это действительно приговор для "головнокомандуючого".Визит в КореюА тут ещё и провал визита "министра чебуречной" Умерова в Южную Корею.- Дайте ракет! - просил Умеров.- Не продадим даже за деньги! - ответили в Южной Корее.Это запрещено законами страны: продажа оружия воюющей стране. Зачем же поехал Умеров? Это осталось загадкой, но скорее всего - прятать концы в воду."Зелёная плесень пускает мыльные пузыри" перед неизбежным фиаско. Так образно описал происходящее Игорь Мосийчук.Украине грозит аудит. Вернее, он не грозит, а предстоит. Он обязательно будет. И проводить его будет администрация Трампа. Всё это не обещает "зелёной плесени" ничего хорошего.Не говоря уже о том, что для "несуществующих" ракет "подбирают цели на территории Украины". И самые умные крысы это уже поняли.
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, рустем умеров, офис президента, рада, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Киев, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Офис президента, Рада, Вооруженные силы Украины

Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"

06:30 01.12.2024
 
Скандалы недели. Коллаж
Скандалы недели. Коллаж
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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И другие яркие и скандальные события прошедшей недели
Что происходит, о чем говорят политики, что обсуждают в соцсетях?
Какие новые скандалы произошли за неделю вокруг и в/на Украине?
Основное, о чем говорили на Украине, это было, конечно, выступление Владимира Путина в Астане.
На втором месте, и это грандиозный скандал для Украины - неудачная поездка главы Офиса президента Украины Ермака в США. И моментально вышедшее после этого интервью конгрессвумен США Виктории Спартц.
И на третьем - поездка "владельца чебуречной", как называют те же украинские блогеры министра обороны Умерова, в Южную Корею. Тоже неудачная.
Стресс и паника в Киеве
Паника началась после заявления президента России о том, что "Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве."
Речь шла о поражении целей новым видом вооружения - гиперзвуковой ракетой "Орешник".
Несмотря на заверения украинских властей через все официальные источники, через всех купленных блогеров Офиса президента, что "Орешник" - это якобы какая-то "старая ракета", а может быть, "Орешника" и вообще нет, в Киеве на самом деле - очень стрессовая обстановка.
Народ срочно уезжает. Кто может, конечно.
Судьи, прокуроры, СБУ, дипломаты западные. Дипломаты 10 стран из Киева уже перебрались вроде бы в Польшу.
Генпрокуратура, Рада, Офис президента пакуют сервера и документы и вывозят из Киева награбленные ценности, имущество и все что нажито непосильным трудом.
Дипломаты США
А дипломаты США, как оказалось, очень трезвомыслящие и неглупые люди. После слов Владимира Путина о "центрах принятия решений" они не стали рассуждать про "старые ракеты".
Уже опустели посольства США в Прибалтике. И перебрались посольские крысы не в Финляндию или Польшу. Убежали аж в Стокгольм.
И из Финляндии американские дипломаты тоже решили прогуляться в Швецию. Подобру - поздорову, так сказать.
"Бережёного Бог бережёт", говорят, такую русскую пословицу приговаривали они, мигом сворачивая свои дела и отправляясь в дорогу.
Зеленский в бункере
Зеленский, судя по всему, давно в бункере, и за пределами Украины. То, что он записывает видео якобы из кабинета президента, не является доказательством его присутствия в Киеве.
Снять подобное видео "на фоне кабинета президента" - задачка уровня начальной школы для сегодняшнего уровня цифровых технологий.
Возможен ли удар по Раде?
Рассуждает о возможности удара "Орешником" по Раде и Офису президента бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. И находит это вполне вероятным, так как, по его мнению:
"Путин дорожит в Киеве только несколькими зданиями. Это София Киевская, это Лавра Печерская, Владимирский собор и Андреевская церковь. Всё остальное, этот сталинский ампир - им это глубоко фиолетово."
Фронт: мрачная ситуация
Во всём Киеве и в армии Украины - настроения упаднические.
"Плюс фронт сыпется, - продолжает Мосийчук. - Пехоту сносят КАБами, выдавливают, фронт держится, как говорят люди с фронта, только благодаря беспилотникам".
О мрачных настроениях в ВСУ говорит заместитель главного редактора немецкой "Бильд" Пауль Ронцхаймер, после личного посещения фронта на Донбассе:
"Ситуация для ВСУ становится всё более мрачной. Солдаты чувствуют себя брошенными, как Западом, так и собственным правительством."
Поездка Ермака
Широко были анонсированы два визита за рубеж: главы Офиса президента Ермака и министра обороны Умерова. Но что-то пошло не по плану.
Оба они, кстати, уже не вмещаются ни в какие одежды. Еще бы Срефанчука с собой взяли. Спикер Рады вообще стал выглядеть как "человек - гора". Но и Ермак с Умеровым его догоняют.
Что с ними происходит? Заедают стресс?
А стресс огромный. Ермак отправился в США налаживать контакты с новой администрацией. Широко оповещала читателей об этом "эпохальном визите" украинская служба БиБиСи.
И Ермак не был принят. Почему?
Журналист и депутат Рады Дубинский (арестован Зеленским, уже год находится в СИЗО Киева):
"Во-первых, в понимании американцев, Ермак - кидала, который создал кучу проблем Трампу в 2019-20 годах.
Во-вторых, это агент влияния Демпартии США, которая управляет им через клан Кучмы - Пинчука, Лёвочкина (тоже птенец Кучмы) и через связи с МИ-6".
То есть уже даже лоббисты, на которых Ермак тратит миллионы долларов, не помогают? Есть и ещё одна причина: личная (а на самом деле тоже глубоко политическая) неприязнь.
Виктория Спартц
Политолог Константин Бондаренко считает, что Ермаку поставили условие: извиниться перед конгрессвумен Викторией Спартц.
Виктория родом из Украины, замужем за бизнесменом, который является давним спонсором Республиканской партии. Сама была сенатором, теперь конгрессвумен - республиканка.
Она резко высказывалась о Зеленском раньше. А Ермак с Зеленским - о ней.
Виктория имеет отличные связи с Коломойским. Именно от Коломойского и мэра Днепропетровска Филатова Спартц получила в своё время документы о деятельности на Украине Хантера Байдена. И много других интересных подробностей и документов.
Судя по всему, Ермак и Виктория Спартц в очередной раз не нашли общий язык. И Виктория моментально после визита Ермака дала интервью CNN.
Все цитируют её высказывание о том, что Украина должна понизить возраст мобилизации.
Но на Украине шокированы другими заявлениями - о Зеленском.
"Это его ответственность"
Зеленский, по словам Виктории, виновен в том, что:
"Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провёл мобилизацию. И ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ. Это его ответственность."
Это звучит для Зеленского, который привык к аплодисментам и похвале от "союзников" как приговор.
Переводим слова Виктории на понятный для Украины:
"Зеленский больше денег не получит."
И это действительно приговор для "головнокомандуючого".
Визит в Корею
А тут ещё и провал визита "министра чебуречной" Умерова в Южную Корею.
- Дайте ракет! - просил Умеров.
- Не продадим даже за деньги! - ответили в Южной Корее.
Это запрещено законами страны: продажа оружия воюющей стране. Зачем же поехал Умеров? Это осталось загадкой, но скорее всего - прятать концы в воду.
"Зелёная плесень пускает мыльные пузыри" перед неизбежным фиаско. Так образно описал происходящее Игорь Мосийчук.
Украине грозит аудит. Вернее, он не грозит, а предстоит. Он обязательно будет. И проводить его будет администрация Трампа. Всё это не обещает "зелёной плесени" ничего хорошего.
Не говоря уже о том, что для "несуществующих" ракет "подбирают цели на территории Украины". И самые умные крысы это уже поняли.
 
ЭксклюзивУкраинаКиевСШААндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийРустем УмеровОфис президентаРадаВооруженные силы Украины
 
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