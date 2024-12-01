https://ukraina.ru/20241201/1059334322.html

Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"

Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени" - 01.12.2024 Украина.ру

Предупреждение Путина, паника в Киеве, Мыльные пузыри "зелёной плесени"

И другие яркие и скандальные события прошедшей недели

2024-12-01T06:30

2024-12-01T06:30

2024-12-01T06:30

эксклюзив

украина

киев

сша

андрей ермак

владимир зеленский

рустем умеров

офис президента

рада

вооруженные силы украины

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Что происходит, о чем говорят политики, что обсуждают в соцсетях?Какие новые скандалы произошли за неделю вокруг и в/на Украине?Основное, о чем говорили на Украине, это было, конечно, выступление Владимира Путина в Астане.На втором месте, и это грандиозный скандал для Украины - неудачная поездка главы Офиса президента Украины Ермака в США. И моментально вышедшее после этого интервью конгрессвумен США Виктории Спартц.И на третьем - поездка "владельца чебуречной", как называют те же украинские блогеры министра обороны Умерова, в Южную Корею. Тоже неудачная.Стресс и паника в КиевеПаника началась после заявления президента России о том, что "Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве."Речь шла о поражении целей новым видом вооружения - гиперзвуковой ракетой "Орешник".Несмотря на заверения украинских властей через все официальные источники, через всех купленных блогеров Офиса президента, что "Орешник" - это якобы какая-то "старая ракета", а может быть, "Орешника" и вообще нет, в Киеве на самом деле - очень стрессовая обстановка.Народ срочно уезжает. Кто может, конечно.Судьи, прокуроры, СБУ, дипломаты западные. Дипломаты 10 стран из Киева уже перебрались вроде бы в Польшу.Генпрокуратура, Рада, Офис президента пакуют сервера и документы и вывозят из Киева награбленные ценности, имущество и все что нажито непосильным трудом.Дипломаты СШАА дипломаты США, как оказалось, очень трезвомыслящие и неглупые люди. После слов Владимира Путина о "центрах принятия решений" они не стали рассуждать про "старые ракеты".Уже опустели посольства США в Прибалтике. И перебрались посольские крысы не в Финляндию или Польшу. Убежали аж в Стокгольм.И из Финляндии американские дипломаты тоже решили прогуляться в Швецию. Подобру - поздорову, так сказать."Бережёного Бог бережёт", говорят, такую русскую пословицу приговаривали они, мигом сворачивая свои дела и отправляясь в дорогу.Зеленский в бункереЗеленский, судя по всему, давно в бункере, и за пределами Украины. То, что он записывает видео якобы из кабинета президента, не является доказательством его присутствия в Киеве.Снять подобное видео "на фоне кабинета президента" - задачка уровня начальной школы для сегодняшнего уровня цифровых технологий.Возможен ли удар по Раде?Рассуждает о возможности удара "Орешником" по Раде и Офису президента бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. И находит это вполне вероятным, так как, по его мнению:"Путин дорожит в Киеве только несколькими зданиями. Это София Киевская, это Лавра Печерская, Владимирский собор и Андреевская церковь. Всё остальное, этот сталинский ампир - им это глубоко фиолетово."Фронт: мрачная ситуацияВо всём Киеве и в армии Украины - настроения упаднические."Плюс фронт сыпется, - продолжает Мосийчук. - Пехоту сносят КАБами, выдавливают, фронт держится, как говорят люди с фронта, только благодаря беспилотникам".О мрачных настроениях в ВСУ говорит заместитель главного редактора немецкой "Бильд" Пауль Ронцхаймер, после личного посещения фронта на Донбассе:"Ситуация для ВСУ становится всё более мрачной. Солдаты чувствуют себя брошенными, как Западом, так и собственным правительством."Поездка ЕрмакаШироко были анонсированы два визита за рубеж: главы Офиса президента Ермака и министра обороны Умерова. Но что-то пошло не по плану.Оба они, кстати, уже не вмещаются ни в какие одежды. Еще бы Срефанчука с собой взяли. Спикер Рады вообще стал выглядеть как "человек - гора". Но и Ермак с Умеровым его догоняют.Что с ними происходит? Заедают стресс?А стресс огромный. Ермак отправился в США налаживать контакты с новой администрацией. Широко оповещала читателей об этом "эпохальном визите" украинская служба БиБиСи.И Ермак не был принят. Почему?Журналист и депутат Рады Дубинский (арестован Зеленским, уже год находится в СИЗО Киева):"Во-первых, в понимании американцев, Ермак - кидала, который создал кучу проблем Трампу в 2019-20 годах.Во-вторых, это агент влияния Демпартии США, которая управляет им через клан Кучмы - Пинчука, Лёвочкина (тоже птенец Кучмы) и через связи с МИ-6".То есть уже даже лоббисты, на которых Ермак тратит миллионы долларов, не помогают? Есть и ещё одна причина: личная (а на самом деле тоже глубоко политическая) неприязнь.Виктория СпартцПолитолог Константин Бондаренко считает, что Ермаку поставили условие: извиниться перед конгрессвумен Викторией Спартц.Виктория родом из Украины, замужем за бизнесменом, который является давним спонсором Республиканской партии. Сама была сенатором, теперь конгрессвумен - республиканка.Она резко высказывалась о Зеленском раньше. А Ермак с Зеленским - о ней.Виктория имеет отличные связи с Коломойским. Именно от Коломойского и мэра Днепропетровска Филатова Спартц получила в своё время документы о деятельности на Украине Хантера Байдена. И много других интересных подробностей и документов.Судя по всему, Ермак и Виктория Спартц в очередной раз не нашли общий язык. И Виктория моментально после визита Ермака дала интервью CNN.Все цитируют её высказывание о том, что Украина должна понизить возраст мобилизации.Но на Украине шокированы другими заявлениями - о Зеленском."Это его ответственность"Зеленский, по словам Виктории, виновен в том, что:"Он не подготовил страну к войне. Он не слишком поддерживает собственную армию, не борется с коррупцией. Он отлично выступает на презентациях в США, но он не провёл мобилизацию. И ничего не сделал, чтобы поддержать свой народ. Это его ответственность."Это звучит для Зеленского, который привык к аплодисментам и похвале от "союзников" как приговор.Переводим слова Виктории на понятный для Украины:"Зеленский больше денег не получит."И это действительно приговор для "головнокомандуючого".Визит в КореюА тут ещё и провал визита "министра чебуречной" Умерова в Южную Корею.- Дайте ракет! - просил Умеров.- Не продадим даже за деньги! - ответили в Южной Корее.Это запрещено законами страны: продажа оружия воюющей стране. Зачем же поехал Умеров? Это осталось загадкой, но скорее всего - прятать концы в воду."Зелёная плесень пускает мыльные пузыри" перед неизбежным фиаско. Так образно описал происходящее Игорь Мосийчук.Украине грозит аудит. Вернее, он не грозит, а предстоит. Он обязательно будет. И проводить его будет администрация Трампа. Всё это не обещает "зелёной плесени" ничего хорошего.Не говоря уже о том, что для "несуществующих" ракет "подбирают цели на территории Украины". И самые умные крысы это уже поняли.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, рустем умеров, офис президента, рада, вооруженные силы украины