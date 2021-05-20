Стерненко и обвиняемый в убийстве Шеремета анонсировали акцию под Офисом Зеленского
Стерненко и обвиняемый в убийстве Шеремета анонсировали акцию под Офисом Зеленского
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Отмечается, что акция называется «Идем спрашивать Зеленского!», собравшиеся скандируют «Свободу Стерненко!».

«Мы пришли, чтобы задать ему неудобные, но справедливые вопросы. Когда прекратятся политические репрессии? Каковы реальные шаги власти для движения в НАТО? Почему до сих пор работает ОАСК (Окружной административный суд Киева. — Ред.)? Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе президента?» — рассказали националисты.

Встреча украинского лидера с журналистами пройдет на территории госпредприятия «Антонов». В ОПУ пообещали, что она будет оригинальной и «со смыслами».

Накануне, 19 мая, сторонники одесского радикала Сергея Стерненко, которого суд приговорил к семи годам лишения свободы за похищение человека, пообещали провести новую акцию протеста возле Офиса президента, чтобы спросить у Зеленского, «где обещанный справедливый суд».