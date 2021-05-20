У главного входа завода «Антонов» в Киеве, где 20 мая состоится большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, собрались националисты. Об этом сообщило издание «Страна.ua»

Стерненко и обвиняемый в убийстве Шеремета анонсировали акцию под Офисом Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы пришли, чтобы задать ему неудобные, но справедливые вопросы. Когда прекратятся политические репрессии? Каковы реальные шаги власти для движения в НАТО? Почему до сих пор работает ОАСК (Окружной административный суд Киева. — Ред.)? Почему российские агенты и регионалы работают в Офисе президента?» — рассказали националисты.

Встреча украинского лидера с журналистами пройдет на территории госпредприятия «Антонов». В ОПУ пообещали, что она будет оригинальной и «со смыслами».

Накануне, 19 мая, сторонники одесского радикала Сергея Стерненко, которого суд приговорил к семи годам лишения свободы за похищение человека, пообещали провести новую акцию протеста возле Офиса президента, чтобы спросить у Зеленского, «где обещанный справедливый суд».