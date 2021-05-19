Президент Украины Владимир Зеленский сделал крупную ошибку во время предвыборной кампании, пообещав своему народу «договориться с Россией». Когда он вступил во власть, то оказалось, что сделать было невозможно. Об этом рассказал российско-американский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, невозможно.

Эксперт пояснил, что когда подписывались Минские соглашения, у Украины было два выбора, — либо подпись, либо потеря страны, но из-за пассивности России и довольно умелого розыгрыша её бездействия, Зеленскому удалось убедить своих западных покровителей в том, что необходимо договариваться по-новому.

«На гипотетической встрече Путина и Зеленского каждый будет гнуть свою линию. Здесь же главное не результат, а процесс. Зеленский покажет «всему миру», что, мол, бачте, я же сделал всё, что мог, а «плохой Путин» не принял «мой мирный план». И, поверьте, шустрый западный мир вмиг растиражирует эту новость. Что касается Путина, то он поставит галочку, что хотел договориться, «но господин Зеленский ещё не готов к серьёзному разговору»», — указал Кожевников.

В чём могут быть точки соприкосновения и при каких условиях, будет зависеть от того, насколько Зеленский и его покровители захотят погасить этот конфликт, но пока же такого желания у Запада нет, а война Зеленскому помогает модернизировать армию и флот, быть «обласканным» и нужным, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.